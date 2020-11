Intelcia It Solutions se développe au Cameroun et en Côte d’Ivoire

Lancé en janvier 2020, Intelcia IT Solutions -ITS- poursuit son développement en s’implantant au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Ce déploiement vient répondre à la volonté du Groupe d’investir le marché des services IT en Afrique de l’Ouest, mais aussi au besoin croissant des groupes internationaux, notamment marocains, d’avoir un infogérant multi-pays capable de les accompagner dans leur développement.

Spécialisée dans l’externalisation de solutions IT, Intelcia IT Solutions vise à faire des nouvelles implantations des centres de compétence aux normes internationales. Spécialisés par technologie, ces centres capitalisent sur les processus et les standards construits au Maroc depuis plus de 10 ans sur l’infogérance réseau, sécurité et cloud, et le développement applicatif.

Intelcia ITS continuera, à travers ces centres de compétences, à faire grandir son portefeuille de solutions. En effet, les progiciels Intelcia ITS ont su répondre aux besoins urgents de dématérialisation des organisations, en particulier dans le contexte actuel. L’expérience réussie avec le Royaume du Maroc sera utilisée pour construire des solutions adaptées à d’autres pays d’Afrique.

Durant la période de confinement dû au Covid-19, plusieurs outils ont été développés pour permettre aux administrations publiques la continuité de leurs activités. Au total, plus de 500 administrations ont bénéficié des solutions de dématérialisation. Le « Portail Achats» a permis une continuité des achats publics et privés à travers un processus d’appel d’offre totalement digitalisé de la préparation à l’ouverture des plis. Le « e-bureau » d’ordre a permis l’envoi et la réception de courrier et l’accélération des circuits de validation en plein confinement, et le « e-parapheur » une continuité des parcours de décisions dans les entreprises.

« Pour nos nouvelles implantations en Afrique Subsaharienne, nous avons l’ambition d’accompagner les institutions dans leurs projets e-gov, ainsi que les entreprises locales et panafricaines. Nous avons l’agilité et la volonté pour nous adapter aux spécificités réglementaires et culturelles des pays où nous sommes présents », affirme Malika Ahmidouch, directrice du pôle Intelcia IT Solutions.

Dans une première phase, IITS cible donc les administrations publiques, les banques et les télécoms, avant d’adresser dans une seconde phase l’ensemble des secteurs de l’économie. Intelcia ITS a pour ambition de s’inscrire dans la même trajectoire que le Groupe, notamment en Afrique Subsaharienne. Aujourd’hui, IITS réalise 50% de son chiffre d’affaires à l’international et emploie 200 collaborateurs. À horizon 2025, le pôle IT prévoit d’atteindre les 2000 collaborateurs, et offrir un footprint africain unique.