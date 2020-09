Interception de deux drones piégés lancés par les houthis vers le territoire saoudien

La coalition de soutien à la légitimité au Yémen a annoncé mardi avoir intercepté et détruit un drone piégé lancé par les houthis vers le territoire saoudien.

Lundi, la coalition avait fait part de l’interception et la destruction d’un drone similaire qui ciblait l’Arabie saoudite.

“Les forces de coalition communes sont parvenues mardi à intercepter et détruire un drone piégé lancé d’une manière systématique et délibérée par les milices terroristes houthis visant les installations civiles et les citoyens de Najran”, a indiqué le porte-parole de la coalition militaire arabe, colonel Turki al-Maliki dans une déclaration à la presse.

Le drone lancé lundi visait des cibles dans le sud saoudien, avait indiqué le colonel Turki al-Malik.

Le Yémen connait, pour la sixième année de suite, une guerre entre les forces alliées du gouvernement et les armés houthis, soutenus par l’Iran, et qui contrôlent plusieurs gouvernorats, dont la capitale Sanaa depuis septembre 2014.

Une coalition armée arabe dirigée par l’Arabie saoudite soutient, depuis 2015, les forces gouvernementales yéménites face aux houthis, dans une guerre qui a entraîné une “grave crise humanitaire”, selon les Nations unies.