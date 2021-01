Interception d’une dizaine de clandestins algériens dans le Sud de l’Espagne

Une embarcation pneumatique avec dix clandestins algériens à bord a été interceptée, vendredi, au large des côtes de Carthagène, dans la communauté autonome de Murcie.

Les clandestins arrêtés sont tous des adultes qui se trouvent en bon état de santé, indique, samedi, la Délégation du gouvernement à Murcie.

Ils ont été transférés à la zone de Escombreras (Carthagène) où un protocole anti-Covid-19 a été activé.

Les services de secours espagnols ont procédé récemment à l’interception de 46 migrants clandestins algériens sur les côtes d’Almeria à bord de trois embarcations pneumatiques. L’Espagne, qui s’inquiète de plus en plus de la hausse alarmante de migrants clandestins algériens arrivés sur ses côtes, a annoncé ces dernières semaines le démantèlement de plusieurs réseaux de passeurs spécialisés dans le transport de leurs concitoyens à bord d’embarcations pneumatiques ou des bateaux de pêche. La ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’UE et de la Coopération, Arancha Gonzalez Laya, avait récemment exprimé sa préoccupation face à la hausse inquiétante du nombre de clandestins algériens arrivés sur les côtes espagnoles.

“Le nombre des clandestins arrivés en Espagne en provenance de l’Algérie a été multiplié par cinq depuis le début de l’année”, avait alerté Mme Laya.

Avec MAP