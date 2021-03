IRESEN-UMI : Alliés pour promouvoir la participation du Maroc au SDME à Dubai

L’Université Moulay Ismail de Meknès (UMI) et l’Institut de Recherche en Energie solaire et en Energies Nouvelles (IRESEN), ont officialisé leur partenariat pour soutenir la participation du Maroc au Solar Decathlon Middle East (SDME), en octobre 2021 à Dubai.

L’équipe Solar-Ution représentant le Maroc est une équipe multidisciplinaire de l’Université Moulay Ismail, composée de doctorants, d’ingénieurs, architectes et de designers, qui ont prouvé leur expertise et leur capacité d’inventer de vraies solutions durables privilégiant l’utilisation de matériaux locaux et des technologies révolutionnaires.

C’est à Dubai, que se déroule en Octobre et Novembre 2021, le Solar Décathlon Middle East. Cette compétition biannuelle internationale, basée sur 7 piliers interdépendants (durabilité, avenir, innovation, énergie propre, mobilité, solutions intelligentes et bonheur) a été initiée par le département américain de l’énergie en 2002, pour promouvoir l’habitat écologique et encourager l’utilisation des énergies renouvelables, en proposant des solutions adaptées au contexte spécifique des territoires.

Ayant déjà remporté le premier prix de la durabilité et le troisième prix lors du Solar Decathlon Africa organisé en septembre 2019 par l’IRESEN et l’UM6P, Solar-Ution souhaite pour cette édition du Solar Decathlon Middle East se positionner sous la bannière d’une équipe nationale, fédérant autour d’elle un nombre important de partenaires institutionnels et un réseau élargi d’opérateurs industriels et socio-économiques et des institutions de recherche.

Promouvoir les compétences marocaines à l’international

Compte tenu des synergies possibles entre l’Université Moulay Ismail, qui a pour vision la promotion du rôle de la jeunesse estudiantine dans la recherche et l’innovation au service du développement territorial durable, et l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN), opérant dans le domaine de la recherche et le développement pour accompagner la stratégie énergétique nationale, le partenariat entre les deux institutions vient en consécration d’une volonté de mutualiser les acquis et les moyens et rapprocher le monde académique du tissu entrepreneurial et patronal, dans le but d’appuyer les efforts de l’équipe SOLAR-UTION à hisser le drapeau marocain et promouvoir cette participation africaine au Solar Decathlon Middle East à Dubai.

Le 18 Mars 2021 a été l’occasion de présenter la stratégie de l’équipe Solar-Ution pour une future participation réussie au Solar Decathlon Middle East en Octobre 2021.

« A travers ce partenariat, nous ambitionnons de mettre en avant le potentiel de nos jeunes à devenir leaders et acteurs du changement de demain et inciter à une mobilisation nationale des différentes institutions pour appuyer et promouvoir la participation du Maroc au SDME et à l’EXPO2020 et en faire un point de départ pour une dynamique de promotion du rôle des jeunes universitaires dans l’innovation et la création d’entreprise pour la transition énergétique des territoires et accompagner les stratégies nationales dans ce sens », souligne Pr. Samir El Jaafari, Vice-Président à la Coopération et aux Relations Internationales à l’Université Moulay Ismail et coordonnateur académique de l’équipe Solar-Ution.

« Nous sommes fiers de pouvoir soutenir l’équipe Solar-Ution, unique représentant du continent Africain et du Royaume du Maroc, au Solar Decathlon Middle East. Au-delà du cadre compétitif, ce défi permet aux étudiants d’acquérir une expérience pratique et un savoir-faire dans le domaine de la construction durable, de l’efficacité énergétique et de l’intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment. Nous sommes ravis de mettre en place ce partenariat car nous croyons en nos jeunes et sommes convaincus de leur talent et potentiel dans l’innovation et le développement d’architecture durable du futur », ajoute, pour sa part, Badr Ikken, Directeur Général de l’IRESEN.

De son côté, Dr. El Mehdi El Khattabi, Team Leader de l’équipe Solar-Ution, se réjouit de ce partenariat qui ne pourra que booster la participation de l’équipe au Solar Decathlon. « Nous voulons convaincre le monde que l’on peut choisir une manière de vivre responsable et un habitat écologique sans sacrifier confort, design, coût et plaisir… Nous avons hâte de montrer au monde notre solution scientifique innovante qui réhabilite les techniques traditionnelles et les développe grâce à une approche thermique révolutionnaire pour créer un chez-soi fonctionnel, écologique et abordable ».

Il est à rappeler que le Solar Décathlon est une compétition internationale qui prime des équipes universitaires ambitieuses de concevoir, construire et exploiter des maisonnettes alimentées par des énergies renouvelables, qui s’adapteraient au climat local. Pour cette édition, le Solar Decathlon Middle East est organisé en marge de la plus grande exposition universelle EXPO2020. Le Maroc y prend part avec un pavillon véhiculant l’image d’un Maroc « riche de talents, source d’inspiration et terre d’opportunités ».