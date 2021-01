Israël : Le bureau de liaison marocain dévoilé sur twitter

Ofir Gendelman, porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu auprès des médias arabes a dévoilé, le 29 décembre, une photo de l’immeuble dans lequel sera réouvert le bureau de liaison marocain.

Morocco's liaison office in Israel will be reopened soon in this building in Tel Aviv. Shalom and welcome!

🇮🇱🤝🇲🇦 pic.twitter.com/1znRbGJ8yQ

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 29, 2020