Israël : Les électeurs aux urnes pour les 4e législatives en moins de deux ans

Les électeurs israéliens se rendent ce mardi dans les bureaux de vote pour les 24e élections de la Knesset (parlement), qui se tiennent pour la quatrième fois en moins de deux ans.

Les candidats, répartis sur 30 listes, se disputent ces élections, au cours desquelles environ 6,5 millions d’Israéliens votent dans environ 11.000 bureaux.

Selon le Comité électoral central de l’Etat hébreu, les résultats définitifs des élections seront présentés au président israélien Reuven Rivlin le 31 mars une fois l’examen des appels terminé. Les derniers sondages indiquent que le Premier ministre et chef du Likoud, Benjamin Netanyahu, obtiendra le plus grand nombre de sièges lors de ces élections, sans arriver à obtenir les 61 sièges nécessaires pour former une coalition au pouvoir.

Le Premier ministre fait face à des accusations de corruption, de fraude et d’abus de confiance qu’il nie en bloc.

