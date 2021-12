Italie: Remise du prix international Empédocle à l’archevêque de Rabat

L’archevêque de Rabat, Cardinal Cristobal Lòpez Romero, s’est vu décerner à Agrigente au sud de la Sicile, le prix international Empédocle des sciences humaines de l’Académie des études méditerranéennes.

« Le cardinal mérite amplement ce prix pour ses efforts déployés en faveur de la dignité humaine et des personnes vulnérables », s’est félicitée l’ambassadeur du Maroc près le Saint-Siège, Rajae Naji Mekkaoui lors de la cérémonie de remise du prix à l’Archevêque de Rabat.

Le Royaume, terre de tolérance et de coexistence, prône les valeurs du dialogue interreligieux, du vivre ensemble et de l’islam modéré, a indiqué la diplomate marocaine, soulignant que “Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, est réputé dans le monde entier pour Son œuvre pour la paix, la conciliation et la lutte contre l’extrémisme et le radicalisme”.

Mme Naji Mekkaoui a, en outre, fait part de son admiration pour l’initiative de la présidente d’honneur de l’Académie, Assunta Gallo Afflito, qui conforte les valeurs du vivre ensemble ayant toujours régné en Sicile.

Intervenant à cette occasion, le cardinal Lòpez Romero a salué le modèle religieux du Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, notant que “l’église du Maroc transmet des messages universels”.

L’archevêque a souligné les dimensions du dialogue interreligieux qui se manifeste dans les différentes initiatives du Souverain, notamment la visite du Pape François au Royaume à l’invitation de SM le Roi, mais également dans la vie quotidienne des Marocains qui cohabitent dans la tolérance avec les chrétiens, notamment la communauté subsaharienne.

L’archevêque a, également, mis en avant le rôle de l’Institut œcuménique de théologie Al Mowafaqa, créé à Rabat à l’initiative des Églises Catholique et Protestante, notant que cet établissement veille, en collaboration avec les musulmans, à consacrer le dialogue interreligieux islamo-chrétien.

En marge de cette cérémonie, l’Académie des études méditerranéennes a organisé une rencontre sous le thème « Les Justes de l’Humanité » en hommage à des personnalités intellectuelles, civiles et militaires italiennes de haute moralité.

Des stèles commémoratives en leurs mémoires ont été inaugurées à cette occasion au site historique de la Vallée du Temple à Agrigente.

( Avec MAP )