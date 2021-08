Jacob Cohen , ni juif ni marocain, mais potiche, girouette et opportuniste…

Par Hassan Alaoui

On peut tout imaginer, tout prévoir sauf la traîtrise d’un Jacob Cohen ! Ce juif originaire de Meknès, fier de l’être jusqu’à il n’y pas si longtemps, ayant brandi sa marocanité comme un colifichet, mieux un sacre, et défendu son pays contre vents et marées, vient de se confier à une feuille de choux algérienne, dénommée « Algérie Patriotique », propriété de Lotfy Nezzar, c’est-à-dire du général du même nom, patron des services de son état, exilé en Suisse des années durant…avant de revenir sous Tebboune..

Jacob Cohen a tourné casaque , ne croyant pas si bien dire et faire. Plus virulent contre Israël , tu meurs. Contempteur depuis des lustres de l’Etat hébreu, il n’a de cesse de s’en prendre à l’Etat « sioniste », à Israël et à sa politique, à son peuple et, par voie de conséquence, à tout ce qui représente la communauté juive marocaine qui, à coup sur, le rejette. Récupéré à présent par les services algériens, le DRS et manipulé par des organes à leur dévotion comme « Algérie Patriotique », Jacob Cohen s’est transfiguré en pathétique adversaire du Maroc et de la Monarchie.

Invité par ce labyrinthique site antimarocain, et répondant à cette question : Comment avez-vous perçu la décision d’Alger de rompre ses relations diplomatiques avec le régime de Rabat ? Jacob Cohen a répondu : « Il semble que l’Algérie ait voulu sortir de cet enfermement dans lequel la monarchie marocaine a voulu la placer, enfermement géostratégique dans la mesure où l’alliance avec le régime sioniste comprenait un volet sécuritaire… » ! L’obsession sioniste, d’un aveuglement absolu, n’en démord pays. Et la « Monarchie marocaine », comme d’habitude est ici invoquée comme la « tarte à la crème » de tous ceux qui sont à court d’arguments, ou plutôt des traîtres comme lui. Jacob Cohen, dont la transhumance psychopathologique frise le délire n’en continue pas moins : « Cet enfermement avait ceci de machiavélique dans la mesure où le monarque lançait en même temps une offre de dialogue dans un des discours les plus solennels. Il était évident – sauf pour les plus naïfs – que cette offre n’était qu’une manœuvre pour placer l’Algérie dans une position délicate et faire oublier la complaisance du roi vis-à-vis de l’allié sioniste. Alger a pris les devants en mettant le Maroc devant ses responsabilités et en rompant cette spirale de faux-semblants. » On ne pouvait mieux attendre d’un prétendu Meknassi qui s’est converti en ennemi en quête de légitimité…

Jacob Cohen estime que « le Maroc ne pourra plus jouer sur tous les tableaux (…) La présidence du Comité al-Qods par le Maroc devient presque risible ( …) En décidant pour la rupture, l’Algérie remet le Maroc à sa vraie place… » . Ce ne sont-là que quelques spasmes d’un flibustier qui a perdu toute sa raison, tout juste bon à remballer dans un magasin des accessoires et de maisons d’enfermement. Il a perdu toutes ses facultés et inspire en fin de compte pitié et…indifférence ! Ni juif, ni marocain avons-nous dit, « Jacob » est un « rat mort »….

La feuille de choux numérique « Algérie Patriotique », qui se fait essentiellement la conspiratrice contre le Maroc, peut se prévaloir de rallier la voix dévastatrice d’un psychopathe dénommé Jacob Cohen. Comme dit l’adage : « qui a trahi une fois, trahira toujours » Il n’en est pas à sa première trahison, envers son pays, le Maroc, son peuple marocain et sa communauté juive du Maroc.