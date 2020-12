Jared Kushner se rendra au Maroc à bord du premier vol commercial Tel-Aviv – Rabat

Le Conseiller et gendre de Donald Trump, Jared Kushner est attendu à Israël puis au Maroc, la semaine prochaine, pour des discussions dans le cadre du rapprochement entre les deux pays, rapporte l’agence de presse Reuters.

Jared Kushner se rendra donc en Israël dans un premier temps, en compagnie d’une délégation américaine pour rencontrer Benjamin Netanyahu. Il devrait ensuite se rendre au Maroc, accompagné d’une délégation israélienne, à bord du premier vol commercial reliant Tel Aviv à Rabat et qui devrait être assuré par la compagnie israélienne El Al.

Selon l’agence de presse Reuters, des discussions sont en cours entre Kushner et son équipe et un autre pays arabe et musulman, dans le but de signer un nouvel accord de paix avant la fin officielle du mandat de Trump, le 20 janvier 2021.