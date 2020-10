Jeu vidéo: Facebook dévoile son nouveau service de cloud gaming gratuit

Plusieurs jeux vidéos gratuits seraient désormais accessibles à distance et sans le moindre téléchargement depuis Facebook, a annoncé lundi le réseau social.

Contrairement à Google ou Amazon, le géant des réseaux sociaux ne lance pas un service à part entière, mais offre à ses utilisateurs la possibilité d’accéder à certains titres grâce au “cloud” (l’informatique à distance) depuis leur application mobile Facebook ou leur navigateur Internet.

“Aucun matériel et aucune manette ne sont nécessaires: vos mains sont les manettes, car nous débutons avec des jeux mobiles développés spécifiquement pour les smartphones”, explique dans un article de blog Jason Rubin, vice-président du département Jeux chez Facebook.

→ Lire aussi : FACEBOOK INTERDIT LES PUBLICITÉS DÉCOURAGEANT DE SE FAIRE VACCINER

“Plus de 380 millions de personnes jouent chaque mois à des jeux sur Facebook et les gens vont jouer à des jeux accessibles à distance aux côtés de ceux qui jouent à des jeux instantanés”, écrit M. Rubin.

Cinq titres sont disponibles au lancement en version beta de “Facebook Gaming” aux Etats-Unis: un jeu de course (Asphal 9: Legends), un jeu de golf (PGA TOUR Golf Shootout), un jeu de rôle (Mobile Legends: Adventure) et deux jeux de cartes (Solitaire: Arthur’s Tale et WWE SuperCard).

Ces jeux sont accessibles sur Internet et sur les appareils équipés du système d’exploitation mobile Android de Google, mais ne sont pour l’heure pas présents sur iOS, le système d’exploitation d’Apple.

( Avec MAP )