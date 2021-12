Jeune Afrique : « l’ancien secrétaire général du FLN coule des jours tranquilles au Maroc »

Dans un article paru avant-hier intitulé « Algérie-Maroc : la nouvelle vie sous haute protection d’Amar Saadani à Rabat », Jeune Afrique a révélé que l’ancien secrétaire général du FLN, le septuagénaire Amar Saadani, « coule des jours tranquilles au Maroc, où il s’est réfugié au printemps ».

Selon le même magazine, Amar Saadani « vit sous haute protection des services de sécurité marocains (…) fuit les médias et refuse de s’exprimer publiquement sur sa situation personnelle et encore moins sur l’actualité politique en Algérie », et ce, depuis son arrivée dans le pays.