JLM Alumni organise une caravane nationale à Tighessaline du 29 au 31 Janvier 2021

Il n’y a plus de doute, l’hiver s’est bien installé au Maroc. Depuis quelques semaines, les températures ont chuté brutalement dans toutes les régions du Royaume. Comme chaque année, les habitants des zones montagneuses sont les plus touchés par ces conditions climatiques très difficiles.

Comme à l’accoutumée, JLM ALUMNI organise une caravane solidaire au profit des habitants de la commune de Tighassaline, Douar Takouzalt.

Initié par une trentaine de jeunes JLMistes marocains engagés, ce week-end placé sous le signe de la solidarité et de la fraternité sera l’occasion d’apporter un soutien inconditionnel à plus de 100 familles dans la commune de Tighassaline. :

– Disribution de couvertures, vêtements et paniers alimentaires,

– Rénovation de Dar Attalib et Dar Attaliba (Chauffage, Bibliothéque, Salle informatique) tout cela grâce à la générosité et la solidarité de nos chers donateurs et des équipes JLM au niveau national.

Malgré les contraintes qui pourraient survenir durant cette période marquée encore par la pandémie mondiale du Covid-19, nombreuses sont les personnes qui veulent apporter leur aide aux populations vulnérables dans les zones enclavées».

A propos de « JLM ALUMNI » :

Jeunes Leaders Marocains est une initiative 100% marocaine, à but non lucratif, avec une dimension internationale et qui œuvre dans le développement socioéconomique et durable.

Le programme « Jeunes Leaders Marocains » vise à encadrer et à former les jeunes étudiants marocains de l’enseignement supérieur publique et privé dans la création et la gestion de projets générateurs de revenus au profit des populations en situation de précarité.

À la fin de chaque année académique, la Compétition Nationale JLM est organisée. Cet événement représente l’occasion pour les équipes JLM de présenter leurs projets à un jury diversifié composé des représentants du gouvernement, de leaders économiques et de dirigeants des plus grandes entreprises nationales, qui évalue l’impact socio-économique des projets sur la communauté.

Les projets développés sont évalués sur le degré d’efficacité de chaque équipe JLM à réaliser, mesurer et présenter un impact socioéconomique en répondant aux 4 critères de développement durable suivants :

• Aspect Entrepreneurial

• Aspect Social

• Aspect Environnemental

• Aspect Pérennité

A l’issue de cette compétition, une équipe, ayant mené les meilleurs projets, sera déclarée « Champion National JLM » et sera récompensée par « La Mission des Ambassadeurs JLM » ; un voyage au niveau international qui se présente sous forme d’une visite d’un pays incluant plusieurs rencontres avec différents organismes dans le cadre d’un échange d’expérience et de partage de savoir-faire dans le domaine du développement socioéconomique et du développement durable.