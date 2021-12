JO de Paris 2024: la cérémonie d’ouverture se déroulera sur la Seine

Le conseil d’administration du Comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo) de Paris en 2024 a dévoilé, lundi, les contours d’une cérémonie d’ouverture inédite de cette grand-messe sportive universelle.

Pour la première fois de l’histoire des Jeux Olympiques d’été, la cérémonie d’ouverture se déroulera hors d’un stade.

A cette occasion, plus de 160 bateaux accueillant les sportifs des plus de 200 délégations défileront sur le fleuve sur près de 6 km entre le pont d’Austerlitz et le pont d’Iéna en plein centre de Paris, selon le plan prévu par les organisateurs.

La fin de la cérémonie se tiendra sur l’esplanade du Trocadéro, près de la Tour Eiffel.

Les organisateurs prévoient d’accueillir entre le 26 juillet et le 11 août 2024 près de 600.000 personnes, avec une partie du public dispatchée le long des berges sur des tribunes payantes aménagées, et une autre partie du public qui pourra accéder gratuitement à la cérémonie.

Le président de la République Emmanuel Macron avait officialisé en juillet en marge des JO de Tokyo cet été ce projet.

« Aujourd’hui, c’est un moment fort. Il y a beaucoup d’émotions, beaucoup d’enthousiasme. La cérémonie d’ouverture, c’est forcément le plus grand des marqueurs« , a déclaré Tony Estanguet, président des Jeux de Paris 2024, lors d’une conférence de presse à l’issue du Cojo.

A l’issue d’un comité interministériel consacré aux JO de Paris il y a un mois en Seine-Saint-Denis, le premier ministre Jean Castex avait demandé au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin de formuler des « propositions » pour la sécurité de l’événement « d’ici la fin de l’année« .

Près d’une cinquantaine de réunions avec toutes les autorités impliquées, du ministère de l’Intérieur aux institutions fluviales de la Seine en passant par la mairie de Paris ont été nécessaires pour étudier la faisabilité du projet susceptible d’évoluer.

(Avec MAP)