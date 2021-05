Jordanie : Arrivée du deuxième lot de l’aide humanitaire d’urgence au profit des Palestiniens sur Très Hautes Instructions Royales

Le deuxième lot de l’aide humanitaire d’urgence, envoyée par le Maroc sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, est arrivé dimanche à l’aéroport d’Amman, à bord d’un avion des Forces Armées Royales (FAR).

La réception de l’aide humanitaire, constituée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures, s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en jordanie, Khalid Naciri, du représentant de Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), ainsi que du représentant de l’ambassade de Palestine en Jordanie. Un avion des FAR acheminant le premier lot de cette aide avait atterri plus tôt dans la journée au même aéroport, alors que deux autres devront décoller de Kénitra en direction du Caire.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. La décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’inscrit dans le cadre du soutien continu du Royaume à la Cause palestinienne juste et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien frère.

(Avec MAP)