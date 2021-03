Jordanie : démission du ministre de la santé après le décès de 6 malades de la Covid-19

Six malades de la Covid-19, en réanimation dans un hôpital près d’Amman, sont décédés samedi suite à une panne d’alimentation en oxygène, a annoncé le ministre jordanien de la Santé qui a présenté sa démission.

“Une panne d’alimentation en oxygène s’est produite pendant près d’une heure à l’hôpital gouvernemental d’Al-Salt et cela a vraisemblablement entraîné la mort de six patients”, a affirmé sur place le ministre de la Santé Nazir Obeidat, face aux journalistes.

Les victimes sont quatre hommes et deux femmes, selon une source de l’hôpital où quelque 150 malades du coronavirus sont soignés.

“J’assume la responsabilité morale et totale de cet incident et j’ai présenté ma démission au Premier ministre, a-t-il dit.

Le pays de 10 millions d’habitants, qui a lancé sa campagne de vaccination en janvier, a enregistré plus de 464.000 cas d’infection et plus de 5.200 décès.

Avec MAP