Jordanie : Peine de mort pour l’auteur de l’acte terroriste de Jerash en 2019

La Cour de sûreté de l’État de Jordanie a condamné mardi à la peine de mort par pendaison l’auteur de l’acte terroriste perpétré dans la ville de Jerash (nord) en 2019.

La Cour a également prononcé une peine d’emprisonnement à perpétuité à l’encontre du complice de l’attaque et une peine d’emprisonnement temporaire de 7 ans pour le troisième accusé dans l’affaire de l’agression sur des touristes à Jerash, ont rapporté des médias locaux.

Cet acte terroriste a eu lieu en novembre 2019 à la suite d’une attaque au couteau perpétrée par un individu dans la ville de Jerash, célèbre site archéologique du nord de la Jordanie. Huit personnes, dont trois touristes mexicains et une Suisse, en plus de quatre Jordaniens, dont un agent de sécurité et des guides touristiques, ont été blessées.

( Avec MAP )