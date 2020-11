Jouer aux jeux vidéo peut être bon pour la santé mentale, estiment des chercheurs de l’Université d’Oxford dans une étude publiée lundi et basée sur les jeux “Animal Crossing” (Nintendo), l’un des plus populaires au monde, et sur “Plants vs Zombies” (Electronic Arts).

“Contrairement aux craintes répandues selon lesquelles un excès de temps passé à jouer mène à une addiction et à une santé mentale affectée, nous avons trouvé une petite corrélation entre le jeu et le bien être”, ont résumé les auteurs de l’étude.

“Nos résultats confortent l’idée que les jeux en ligne offrent une alternative satisfaisante aux rencontres en face à face en cette période exceptionnelle” de confinement, a expliqué à l’AFP un des auteurs de l’étude, Matti Vuorre.

Les jeux vidéos, notamment les jeux en ligne, sont régulièrement accusés d’affecter la santé mentale des joueurs, et des études antérieures ont critiqué l’effet de séances trop longues de jeu sur les plus jeunes.

Depuis 2018, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît ainsi l’addiction aux jeux vidéo comme une maladie mentale, une “décision critiquée par de nombreux chercheurs” selon M. Vuorre.

Pour expliquer cette différence de conclusion, les chercheurs d’Oxford mettent en avant l’utilisation de données de temps de jeu fournies par les développeurs, là où des études précédentes se basaient sur des auto-évaluations des personnes sondées.

“Dans notre étude, l’association entre temps de jeu réel et bien-être était plus forte” qu’en comparant avec le temps de jeu rapporté, explicitent-ils.

En travaillant avec les éditeurs de jeu EA et Nintendo, “pour la première fois, nous avons pu questionner la relation entre la façon de jouer et le bien-être”, précise un autre auteur de l’étude, le professeur Andrew Przybylski, dans un communiqué de presse.

Ainsi, les personnes ayant passé plus de quatre heures par jour en moyenne à jouer à “Animal Crossing” se disaient plus heureuses.

Le jeu de simulation “Animal Crossing” comme celui de tir “Plants vs Zombies” possèdent tous les deux des graphiques colorés, proches du dessin animé, et ni l’un ni l’autre ne font partie des titres les plus controversés pour leur violence, ou leur incitation à dépenser de l’argent.

“Nos résultats étaient remarquablement similaires pour les deux titres, qui n’appartiennent pas au même genre”, a souligné M. Vuorre. “Des études ultérieures seront l’occasion d’étudier un plus vaste échantillon de genres”.

