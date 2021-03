Journée Internationale de la Femme : Une célébration distinguée à l’Ambassade du Royaume du ‎Maroc à Sofia ‎

A l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Femme et à l’initiative de Son Excellence Mme. Zakia El Midaoui, Ambassadeur du Royaume du Maroc à Sofia, en collaboration avec le très célèbre Magazine « Diplomatic Spectrum », qui couvre les activités du corps diplomatique accrédité dans la capitale bulgare, une belle pléiade de 28 femmes bulgares et étrangères, venant de plusieurs villes de Bulgarie et de différents horizons, diplomates, professeures universitaires, cadres supérieures, juristes, élues locales, artistes, étudiantes et autres, ont été mises à l’honneur par la Diplomate marocaine.

Toutes vêtues de splendides caftans marocains, ces 28 jeunes femmes se sont exprimées à l’occasion de la Journée du 8 mars, qui est célébrée chaque année pour rendre hommage à la Femme dans le monde entier, sous le slogan « Joyeux 8 mars à toutes les femmes du monde ! »

Voici, des extraits de leurs messages touchants, qu’elles ont bien voulu adresser aux lectrices et lecteurs Magazine « Diplomatic Spectrum », qui les a publiés, en versions anglaise et bulgare, ce lundi 8 mars 2021 :

http://diplomaticspectrum.com/en/the-world/achievements/1813-happy-march-8th-to-all-women-around-the-world.html

Son Excellence Mme Zakia El Midaoui, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume du Maroc auprès de la République de Bulgarie:

« Je suis convaincue que toutes les femmes du monde détiennent la clé pour améliorer leur propre sort, celui de leur famille et celui de toute la communauté. Bonne Journée internationale de la Femme ! »

Son Excellence Mme Boriana Simeonova, Directrice de la Direction du Protocole d’État, Ministère des Affaires Etrangères de la République de Bulgarie :

« La vie publique et politique est devenue plus harmonieuse et dialogique avec la présence féminine. Les femmes donnent la vie, créent de la beauté et du confort non seulement chez elles, mais dans tous les domaines publics dans lesquels elles sont impliquées. Le monde a besoin de plus d’ordre et de beauté et vous, chères femmes, en êtes les garantes ! Mais n’oublions pas notre mission la plus naturelle – donner et élever nos enfants avec amour, être des filles, mères, épouses dévouées ! Soyez en bonne santé et heureuses ! Bonne journée internationale des femmes ! »

Son Excellence Mme Florence Robine, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République française auprès de la République de Bulgarie :

« Ce 8 mars 2021, Journée internationale des droits des femmes, est l’occasion de célébrer toutes celles qui sont souvent au premier plan de la lutte contre la Covid-19. Et de rappeler notre plein soutien à l’égalité entre les femmes et les hommes, et à la lutte contre les violences domestiques ».

Ekaterina Pavlova, Rédactrice en Chef du Magazine “Diplomatic Spectrum”:

« Peu importe à quel point nous sommes pressées et préoccupées aujourd’hui, toutes les femmes de notre planète ne doivent pas oublier que” La beauté sauvera le monde “et la gentillesse le rendra encore plus beau. Soyons belles et vertueuses ! Bonne Journée internationale de la femme !”

Lydie Meurice-Kidiamene Yanga, Epouse de l’Ambassadeur de Belgique en République de Bulgarie :

« C’est en ayant leurs droits défendus devant les tribunaux et par la société en général, en étant valorisées chez elles, respectées dans la rue et sur les lieux de travail que les femmes d’aujourd’hui se sentiront appréciées et belles. »

Snejana Todorova, Présidente de l’Union des journalistes bulgares :

« Très chères femmes, je souhaite que vous traversiez les années, florissantes d’amour. »

Slavka Chakarova, Maire de la ville de Chepelare de 2015 à 2019 :

« Chères femmes, soyez souriantes, persévérantes, pleines de réussite et n’abandonnez jamais vos rêves de réaliser vos idées même les plus ambitieuses! Bonne Journée internationale de la Femme ! »

Natalia Kavardzhieva, Economiste, Chepelare :

« Joyeux 8 mars à toutes les femmes, qui s’efforcent chaque jour de rendre le monde meilleur et plus beau. N’oubliez pas – le sourire d’une femme suffit pour changer le monde ! »

Albena A. Jones, Entrepreneur et Conseillère en investissement en Afrique (ex Présidente du Club International des Femmes en Bulgarie) :

« Une femme a le pouvoir de créer, alors tout ce qui est créé par les femmes ensemble, a le plus immense pouvoir ! »

Ginka Shtereva, Médiatrice (Ombudswoman) de la région de Kazanlak :

« Chères femmes, soyez des piliers de valeurs, de traditions, mais n’oubliez pas que chaque changement et progrès est dû grâce au risque d’oser et de vouloir quelque chose de différent. Ressentez les émotions, la beauté et l’amour, rayonnez ! »

Siyka Surkova, Maire de la Municipalité de Momchilovtsi :

« Nos vies ont besoin de plus d’harmonie, de diplomatie et de ponts entre nous ! Nos enfants ont besoin de soins, de caresses maternelles et de compréhension. Le développement a besoin d’énergie, de dynamisme et de lucidité. Le monde a besoin de plus de femmes ! Chères mesdames, bonne Journée internationale des femmes ! Soyez femmes dans tous les sens du terme ! »

Albena Borrissova, Etudiante en conception technique à l’Université de Foresterie de Sofia :

« Que ce jour ne soit que le tiens, maman ! Que le soleil caresse tes cheveux et l’amour illumine ton âme ! Parce que tu n’es pas seulement une femme et une mère, mais parce que tu es différente et unique. A la personne la plus spéciale, à la meilleure enseignante, je te souhaite du fond du cœur Joyeux 8 mars, maman ! Joyeux 8 mars à toutes les femmes et mamans, différentes et uniques!»

Elena Kanevska, chanteuse folklorique et professeur de chant, psychologue, Directrice artistique du Groupe folklorique du Centre communautaire “Svetlina” de la Municipalité de Momchilovtsi :

« Chères mesdames, bonne Journée Internationale des femmes ! Soyons en bonne santé et défendons fièrement le titre “Femme” ! Gardons notre tendresse, notre charme, notre sensualité et notre féminité ! »

Vyara Lyubenova, Professeur de français, traductrice, Présidente de l’Association des professeurs de et en français en Bulgarie :

« L’écrivain français Victor Cherbuliez disait :” La femme apparaît dans ce monde pour tout faire et tout mettre en ordre. “Joyeux 8 mars à toutes les femmes qui travaillent sans relâche pour améliorer le monde, le rendre plus prospère, meilleur et plus sage ! »

Elina Topalska, Chorégraphe, Directrice artistique du Groupe de danse Sofistic Jivo :

« Chères femmes, chères filles ! Nous, les femmes, avons bien plus de pouvoir que nous ne pouvons l’imaginer. Nous offrons à la vie l’inspiration, la motivation, le sens, la tendresse et le charme. Avec un sourire, nous pouvons changer le cours de chaque événement. Le monde a besoin de nos sourires pour être beau! Joyeux 8 mars !

Galina Dargova, Employée internationale de la Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Kosovo :

« Santé et succès professionnel et personnel à toutes ! »

PhD Polya Katsamunska, Professeur à l’Université d’économie nationale et mondiale de Sofia, Vice-Doyen pour la qualité et la coopération internationale à la Faculté de gestion et d’administration au Département d’administration publique :

«Je pense que des jours comme la Journée Internationale des droits des femmes sont le moment de célébrer les efforts considérables et les grandes réalisations des femmes du monde entier pour façonner un avenir meilleur pour tous. C’est l’occasion de mesurer les progrès que nous avons accomplis et de réfléchir aux prochaines étapes qui nous attendent pour gagner les batailles nouvelles et plus difficiles qui nous attendent. »

Jouliana Tomova, PhD, Editeur :

« Bonne Journée internationale des femmes ! Je vous souhaite d’être en bonne santé, de continuer à briller et de vous sentir inspirées ! Je suis sûre que nous serons encore plus fortes et plus unies ! »

Silva Yotova, Economiste (épouse du Directeur de la Direction des Nations Unies et de la coopération pour le développement au Ministère des Affaires Etrangères de la République de Bulgarie) :

« Que le soleil guide vos rêves et que vos sourires illuminent vos visages ! Joyeux 8 mars ! »

Marieta Angyusheva, Cheffe de la Coopération bilatérale, Section UE et Direction de la Coopération internationale au Ministère de l’Intérieur (épouse de l’ancien Ministre de la justice) :

« Nous, les femmes qui travaillons, sommes occupées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le reste du temps, gardons notre goût pour les couleurs du monde. »

Iliana Yoveva, Enseignante à Sofia, (épouse du Vice-Ministre bulgare du Développement régional et des Travaux publiques) :

“Nous, les femmes, sommes destinées à donner la vie, à créer des foyers chaleureux, à donner de la tendresse et de la gentillesse ! Soyons de bonnes personnes !”

Stefania Dargova, Directrice générale chez GFK Bulgarie, Marketing Research Institute Ltd. :

« Santé, succès et satisfaction à toutes ! »

Katerina Lyubenova, lycéenne au lycée français de Sofia “Alphonse De Lamartine”:

« Chères femmes, le monde a besoin de la chaleur de notre âme, il a besoin de notre douce main pour créer des miracles, il a besoin de notre beauté pour être en harmonie avec celle des hommes. »

Dr. Violeta Kostadinova, Directrice exécutive du Centre de rééducation “Zdrave” :

“Joyeux 8 mars ! Je souhaite à toutes les femmes du monde la santé et une humeur ensoleillée ! »

Nikoleta Despova – Professeur de géographie, école primaire “Bratya Miladinovi”, Bourgas :

« Chères mesdames, bonne Journée internationale des femmes ! Soyons confiantes, déterminées et inspirées ! Donnons amour, chaleur et gentillesse en pensant à un monde meilleur, un monde de compréhension, de tolérance et de rêves ! »

Galya Marinova-Paskaleva, Directrice de l’école primaire “St. Cyril and Methodyi”, à Momchilovtsi :

« L’image de la femme – la maternité, l’amour, la foi, le travail ! Chères femmes, soyez fortes et confiantes ; soyez courageuses et fières de vos succès ; soyez aimées et aimantes ; soyez gâtées et généreuses ! Joyeux 8 mars ! »

Teodora Pavlova, Assistante personnelle de l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en République de Bulgarie :

« Nous, les femmes qui travaillons, sommes des héroïnes au quotidien, ne l’oublions jamais ! Parce que nous le valons bien ! »

Galina Puccetti, Assistante à l’Ambassade du Royaume du Maroc auprès de la République de Bulgarie :

« Chères mesdames, le monde existe grâce à vous. N’abandonnez jamais ! Bonne Journée internationale de la femme ! »