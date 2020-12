Journée nationale du détenu : La DGAPR fête les détenus qui se sont distingués dans les concours inter-prisons

A l’occasion de la journée nationale du détenu, la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) va célébrer les détenus qui se sont distingués lors différents concours et compétitions organisées au niveau des établissements pénitentiaires.

Ainsi, huit détenus ont été retenus dans le cadre des programmes d’éducation et de formation, soit pour avoir obtenu la meilleure note dans le programme d’alphabétisation ou pour avoir décroché le certificat d’études primaires, secondaires, collégiales, le baccalauréat, la licence ou le master ou encore le diplôme de formation professionnelle ou de formation agricole, indique mercredi un communiqué de la DGAPR.

Au niveau des programmes de réhabilitation, seront primés les dix détenus ayant obtenu le plus grand nombre de votes dans la compétition “meilleur produit artisanal”, suite au vote organisé sur les réseaux sociaux de la DGAPR, ajoute la même source. Il s’agit également des détenus qui ont occupé les premières places dans la compétition “Master chef inter-prisons”, une première dans les établissements pénitentiaires avec la présence d’un jury professionnel, relève la DGAPR, faisant savoir que la finale de ce concours aura lieu le 29 décembre.

Cette année a été marquée par la production d’une nouvelle chanson interprétée par deux ex-détenus et des artistes marocains et tournée en vidéo-clip, évoquant le sujet de la réinsertion des détenus après leur libération, selon le communiqué. La cérémonie de remise des prix a été reportée à une date ultérieure en raison de la pandémie du Covid-19 et par respect aux mesures édictées par les autorités compétentes, conclut la DGAPR.

( Avec MAP )