Journée Spéciale « Lutte du Maroc contre le Coronavirus » coréalisée par Medi1TV et Medi1Radio

Fruit d’une synergie commune, Medi1TV et Medi1Radio organisent une journée spéciale, une programmation de 24h, dédiée à la lutte du Maroc contre le Coronavirus, le jeudi 27 août 2020.

Dans son dernier discours à la Nation, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé à un sursaut citoyen face à l’aggravation de la situation épidémiologique dans le pays. Cette programmation spéciale vise à apporter aux téléspectateurs et aux auditeurs des éclairages sur la réalité d’une situation critique sur les plans sanitaire, économique et social.

Avec en toile de fond les messages-clés du discours du Souverain pour un effort national visant à enrayer l’épidémie, des médecins, des experts et des analystes vont décrypter les dernières données sur le terrain et débattre des mesures et mécanismes à mettre à place pour faire face à cette crise.

Cette journée spéciale proposera des émissions spéciales animées par les présentateurs de la Radio et de la Télévision ainsi que des reportages, des interviews, des clips, et des capsules, tout au long de la journée.

L’accent sera mis entre autres sur l’évolution de la pandémie, la prise en charge des malades, les services de réanimation mais également sur les nouvelles modalités proposées par l’éducation nationale ou encore la relance économique, et surtout sur la sensibilisation à la nécessité d’une mobilisation citoyenne pour respecter les gestes-barrières de protection contre la propagation de la pandémie.

Medi1TV et Medi1Radio donnent rendez-vous à leurs téléspectateurs et leurs auditeurs tout au long de la journée et dès 7h du matin. Les internautes pourront également suivre l’intégralité de cette journée spéciale en live sur les sites internet medi1tv.com et medi1.com, et retrouver tous les moments forts sur les réseaux sociaux via les pages Medi1TV et Medi1Radio.