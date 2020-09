Jumia et le ministère de l’Artisanat s’allient pour soutenir les artisans marocains

Le leader de l’e-commerce au Maroc va permettre à l’Artisanat Marocain d’utiliser ses plateformes digitales pour son développement

Jumia, la plate-forme e-commerce leader au Maroc, a signé une convention avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie Sociale en vue de soutenir les artisans du royaume par le biais de la commercialisation et de la vente en ligne de produits d’artisanat. Ce partenariat est une opportunité stratégique pour promouvoir le secteur (artisans, coopératives, entreprises) dans le secteur digital et dans un contexte exceptionnel du COVID-19.

Concrétisé à travers la Maison de l’Artisan, ce premier partenariat avec Jumia consiste en la mise en place d’une plate-forme qui permettra aux artisans aussi bien ruraux que urbains d’avoir accès à des millions de consommateurs en ligne. Les produits de ces artisans pourront être accessibles via l’application et le site internet de Jumia Maroc qui va mettre également à disposition sa plateforme logistique et son réseau de distribution sur tout le territoire national, ainsi que sa plateforme de paiement, pour permettre aux consommateurs plusieurs modes de paiements et d’un service après-vente. La solution profitera aux artisans de seize villes du royaume dans lesquelles Jumia détient des agences physiques.

Larbi Alaoui Belrhiti, directeur général de Jumia au Maroc, a déclaré : “ Jumia est fière d’être à l’avant-garde en fournissant des solutions digitales aux artisans Marocains afin qu’ils maintiennent et développent leurs activités, surtout durant ce contexte lié au COVID-19. Nous travaillons déjà avec plus de 10 000 vendeurs au Maroc et nous sommes heureux aujourd’hui de soutenir ce secteur essentiel qui permet de protéger et faire rayonner notre patrimoine culturel unique et de faire aussi vivre des milliers de personnes. Nous sommes convaincus qu’avec notre expertise et nos plateformes digitales et distribution, les artisans bénéficieront d’une croissance de leurs activités”

Ce partenariat permettra d’établir les bases d’un commerce équitable pour les artisans, mais aussi pour les personnes vulnérables (femmes, jeunes, personnes en situation de handicap), grâce à une mise en contact direct avec des acheteurs potentiels sur tout le Royaume via la plateforme de Jumia. Pour promouvoir la digitalisation de leurs activités , Jumia s’engage par ailleurs à réduire le taux de ses commissions de vente pour tous les produits artisanaux. La plate-forme assurera également une formation pour les artisans afin de les aider à mettre en place leurs boutiques en lignes sur Jumia, à opérer leurs ventes et à augmenter ainsi leurs chiffres d’affaires.

A propos de Jumia

Jumia est un acteur majeur de l’e-commerce en Afrique. Jumia s’articule autour de trois plates-formes, une marketplace, une plate-forme logistique et une plate-forme de paiement. La marketplace connecte des centaines de milliers de vendeurs à des millions de consommateurs dans tout le continent africain. La plateforme logistique permet à des milliers de partenaires de livrer des millions de colis. La plateforme de paiement simplifie les transactions en ligne dans tout l’écosystème Jumia.

Jumia est convaincue que l’e-commerce facilite la vie des gens en les aidant à faire leurs achats en accédant à des millions de produits aux meilleurs prix où qu’ils habitent en Afrique.