«Kan Ya Makan»: seconde édition de « Design et Artisanat » à la Galerie Banque Populaire

Pour la seconde édition de son exposition « Design et Artisanat », la Galerie Banque Populaire mêle une nouvelle fois deux univers de l’expression artistique : l’artisanat marocain, dont la richesse créative fait l’admiration des connaisseurs partout dans le monde, et le design qui vient enrichir un savoir-faire ancestral savamment perpétué par des artisans virtuoses.

La nouvelle exposition, intitulée « KAN YA MAKAN », propose ainsi une immersion magique dans un univers artisanal revisité par l’artiste designer Marocaine du Monde Leila Billon, qui a œuvré aux côtés de plusieurs artisans des coopératives de la région de Khemisset, pour apporter au grand public et aux amateurs d’art des créations de toute beauté, conjuguant authenticité et modernité.

À travers ce titre évocateur d’émerveillement, Leila Billon invite les visiteurs à plonger dans un monde féérique aux inspirations orientales, à la frontière du conte et du réel, mêlant artisanat traditionnel et design contemporain.

« J’ai voulu partir sur l’idée d’un conte imaginaire, un peu entre Orient et Occident mais prenant place dans un Riad magique itinérant apparaissant aux voyageurs perdus, dans lequel serait présenté une synthèse ou une partie des références du patrimoine marocain qui ont “habité” mon enfance… (Hayté, bougeoirs en bois, tissus et tableaux peints au henné…). Les éléments du patrimoine marocain qui me sont chers, qui font partie de mon univers créatif, enrichi de souvenirs d’enfance, d’histoires… Cette exposition, est en quelque sorte un hommage à une transmission de la passion marocaine que j’ai reçue de ma mère… », résume ainsi l’artiste.

Depuis sa création, la Galerie Banque Populaire s’est donné pour mission d’accompagner et de soutenir la dynamique culturelle et artistique locale, en accueillant des expositions d’artistes et d’artisans confirmés ou en devenir, originaires de la région de Rabat-Kénitra.

Pour la présidente du Directoire de la Banque Populaire de, Rabat-Kénitra Bouchra Berrada,

« La Galerie Banque Populaire a choisi d’exposer le résultat d’un mariage heureux entre la designer Leila Billon et les artisans marocains de plusieurs régions. La rencontre entre ces savoir-faire a donné naissance à une production artisanale riche, diversifiée et de qualité, pouvant répondre aux attentes des consommateurs tant au Maroc qu’à l’International. Après une première exposition Design et Artisanat en 2019, la Galerie Banque Populaire accueille cette seconde édition, qui vise à créer une véritable dynamique mêlant l’expertise et la démarche créative d’un designer avec celles de plusieurs artisans regroupés en coopératives.»

A travers cette initiative, la Banque Populaire confirme son soutien continu aux artisans, en tout temps et particulièrement dans ce contexte difficile, et conforte son rôle d’acteur majeur en matière de soutien à l’Economie Régionale.