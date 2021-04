Kenya: Le vaccin Sputnik V autorisé uniquement pour une utilisation d’urgence

Le ministère kényan de la Santé a déclaré mercredi que le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V a été autorisé pour une utilisation d’urgence, assurant que le vaccin en question est disponible légalement dans le pays.

Dans un point de presse, la secrétaire générale du ministère de la santé, Mercy Mwangangi a déclaré que son département communiquera ultérieurement sur les installations qui offriront le vaccin russe.

«Le vaccin a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la part du Pharmacy and Poisons Board. Nous avons pu engager les distributeurs pour identifier les installations qui seront en mesure d’offrir ce vaccin», a précisé Mme Mwangangi.

Le président du groupe de travail Covid-19, Dr Alfred Akwala, a toutefois déclaré que le vaccin n’avait pas reçu d’autorisation de mise sur le marché.

«Vous ne pouvez pas commercialiser un produit qui n’est pas encore approuvé pour un usage commercial. Ce matin, le groupe de travail s’est réuni et le Pharmacy and Poisons Board (PPB) nous a informés qu’ils avaient convoqué les distributeurs de ce vaccin en particulier et qu’ils leur avaient en fait donné un avertissement par écrit et si ce type de marketing se poursuit, ils contreviendront au PPB», a mis en garde Akwala.

En tant que groupe de travail, Pharmacy and Poisons Board a établi des recommandations qui doivent être respectées par tout vaccin qui arrivera dans le pays, parmi lesquelles le vaccin doit être approuvé par l’Organisation mondiale de la santé et doit avoir un enregistrement local par le PPB.

( Avec MAP )