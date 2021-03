Khénifra : 44.516 personnes vaccinées dans les zones rurales et montagneuses

Le nombre de bénéficiaires du vaccin anti-Covid dans les zones rurales et montagneuses de la province de Khénifra, a atteint, à ce jour, 44.516 personnes sur un total de 84.432 bénéficiaires au niveau provincial, selon la délégation provinciale de la Santé.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la Santé, Idriss Ghazali, a expliqué, que l’opération de vaccination contre la Covid-19 se déroule dans de des très bonnes conditions, précisant que 45 centres de vaccination ont été mobilisés au niveau de la province de Khénifra, dont 35 centres dans le monde rural et les zones montagneuses.

Il a rappelé, dans ce sens, la mobilisation de 5 véhicules pour la distribution du vaccin, la mobilisation d’environ 167 équipes réparties sur les zones les plus difficiles d’accès dont 22 médecins et 273 infirmiers, techniciens et paramédicaux, pour la supervision de la campagne de vaccination au niveau provincial.

L’opération de vaccination dans le monde rural, à l’instar du périmètre urbain, se déroule dans de très bonnes conditions, et les citoyens se voient administrer leurs doses dans les meilleures conditions et dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, a dit M. Ghazali, relevant que cette opération représente une réelle opportunité pour juguler la pandémie du nouveau coronavirus, pour atteindre l’immunité collective, vacciner 80% de la population et assurer ainsi un retour à la normalité.

Il a salué l’adhésion des différents cadres sanitaires, médicaux et paramédicaux qui veillent au grain sur cette opération, se félicitant de l’engagement des autorités provinciales de Khénifra.

M. Ghazali a appelé les citoyens à adhérer à la prise de la deuxième dose du vaccin à temps, dans un souci d’obtenir l’immunité complète contre le virus.

Par ailleurs, la campagne de vaccination contre la Covid-19 au niveau de la province connaît un afflux considérable des catégories cibles parallèlement à l’intensification des mesures de prévention et de sensibilisation quant à l’importance de la vaccination notamment dans les zones montagneuses.

