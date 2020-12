Kia Maroc: Extension du réseau et de la gamme

Offre de véhicules hybrides Kia a investi le segment hybride en lançant Kia Niro et Kia K5. Le premier est un SUV urbain doté d’un design exclusif. Il est doté d’une double motorisation : un bloc essence fournissant 105 ch et un autre électrique de 43 ch portant la puissance totale à 148 ch. Pour Kia K5, cette berline reflète la nouvelle philosophie de Kia qui opte pour un design futuriste et des technologies innovantes. Il est équipé d’une double motorisation : un bloc essence le GTi 4 cylindres qui a une puissance de 152 ch et le bloc électrique qui développe 40 ch. Le tout fournit une puissance totale de 192 ch. Son prix catalogue démarre à partir de 385.000 DH.