La 13ème édition de la Compétition Nationale du Company Program sera placée sous le signe de l’innovation entrepreneuriale et de la transformation digitale

Chaque année, l’Association INJAZ Al-Maghrib, associée aux acteurs du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et avec l’appui de ses partenaires privés et institutionnels, forme des milliers de jeunes pour les préparer aux challenges de la vie active et développer leur esprit entrepreneurial.

Dans le cadre du Company Program, le programme phare de Junior Achievement Worldwide de création et de gestion d’entreprises, 3698 jeunes, lycéens et étudiants universitaires, encadrés par 242 cadres bénévoles d’entreprises et enseignants, ont développé leurs attitudes entrepreneuriales et ont créé 173 Junior Entreprises dans 13 villes du Royaume.

Au terme des compétitions régionales, 21 junior entreprises ont été sélectionnées pour la pertinence de leur offre et la qualité de leur projet afin de participer à la 13ème édition de la Compétition Nationale, organisée en ligne le 7 et 8 octobre 2021, et qui célèbre les efforts des jeunes et récompense les meilleurs projets.

La Compétition de cette année est particulière à plus d’un titre, d’une part, à cause de la situation sanitaire qui perdure et l’impact qu’elle a eu sur le fonctionnement des collectivités et plus particulièrement sur les jeunes qui ont vu leur univers changer et qui ont dû continuer à s’adapter à des conditions d’apprentissage improbables. D’autre part, la mutation du marché de l’emploi, devenu beaucoup plus exigeant en termes de compétences.

Dans ce sens, INJAZ Al Maghrib a su prendre les mesures nécessaires pour s’adapter à l’air du digital et favoriser l’apprentissage à distance tout en dotant les jeunes d’un catalogue de formation orienté vers les nouvelles attentes du marché de l’emploi en termes de métiers, de compétences interpersonnelles et de technologies émergentes pour faire face aux nouveaux challenges de leur vie professionnelle.

L’impact des formations d’INJAZ est confirmé le 7 octobre lors des présentations projets de junior entreprises dans les deux catégories « Lycée » et « Université », félicités par les membres du jury, constitué d’éminentes personnalités, du secteur publics et privé.

Rejoignez-nous le 8 octobre pour découvrir les 2 meilleures Junior Entreprises qui représenteront le Maroc au niveau du MENA et les projets qui ont remportés les Prix de nos partenaires.

À propos d’INJAZ Al-Maghrib

Membre du réseau Junior Achievement Worldwide et INJAZ Al-Arab, INJAZ Al-Maghrib est une association reconnue d’utilité publique créée en 2007 à l’initiative du groupe AL MADA qui a pour mission de développer les compétences entrepreneuriales des jeunes grâce à l’implication de l’entreprise dans l’enseignement public.

INJAZ Al-Maghrib a formé depuis sa création plus de 310.000 jeunes en s’appuyant sur l’expertise de Junior Achievement Worldwide, leader mondial en matière de formation à l’entreprenariat depuis 1019, et plus de 90 partenaires institutionnels et privés, nationaux et internationaux.