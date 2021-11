La 1ère édition du championnat mondial du wingFoil « GWA wingFoil World Tour » du 2 au 6 octobre

Pour célébrer l’anniversaire emblématique de la Marche Verte, dans l’histoire du Maroc et de la région, la première édition du championnat mondial du wingFoil “GWA wingFoil World Tour”, se tient à Dakhla, avec la participation de riders du monde entier.

Le wingFoil, discipline mise en avant durant quatre jours à Dakhla, a fait sa grande apparition en 2019 et ne cesse de faire de plus en plus d’admirateurs et d’adeptes.

Initié et organisé par l’Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle ainsi que la Global Wing Sports Association (GWA) la première édition de ce championnat mondial se veut un nouveau tremplin sportif ajouté au palmarès de Dakhla, véritable destination touristique et sportive, dont la notoriété n’est plus à démontrer.

Il est sans dire que Dakhla se positionne déjà comme destination référence pour le WIngFoil.

Ce nouveau sport nautique dans lequel on surfe sur une planche de foil et à l’aide d’une aile gonflable, semble trouver son bonheur à Dakhla, grâce à la présence de différents spots offrant les meilleures conditions de pratique.

Le public présent aura donc l’occasion d’admirer des sportifs du monde entier, dans une compétition qui risque d’être inoubliable car elle propose quelque chose de tout-à-fait nouveau.

Après de grandes destination comme le Brésil, l’Espagne, la France ou encore le Canada, le wingFoil atterrit à Dakhla et nous sommes confiant que la région deviendra très bientôt un des spots principaux sur la carte du monde.