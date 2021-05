La 27ème édition du Forum EMI-Entreprises se tiendra du 26 au 28 mai

Le Forum EMI-Entreprises est depuis 27 ans déjà une rencontre incontournable entres les entreprises, les étudiants et les diplômés de l’ensemble du Royaume. Ce salon d’insertion professionnelle dont la thématique choisie cette année porte sur « La relance de l’économie Marocaine Post-Covid-19 » se tiendra sous une forme entièrement renouvelée.

Le comité du Forum EMI-Entreprises a réussi à maintenir son forum en le digitalisant et en rallongeant sa durée. Ainsi, les 26,27 et 28 Mai 2021 se déroulera le rendez-vous phare de la prestigieuse école Mohammadia d’Ingénieurs. Cet évènement d’envergure à suivre en direct sur la plateforme Seekube mettra en relation les étudiants avec les représentants des grandes Universités et entreprises. Ouvert à tous, Le Forum EMI-Entreprises évolue chaque année pour continuer à répondre aux attentes des étudiants qui pourront nourrir leurs projets d’avenir réunissant ainsi plusieurs entreprises et institutions issues de divers secteurs d’activités variées.