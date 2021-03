La 2e édition du sommet de l’Africanité du 5 au 7 avril

La Fondation Trophée de l’Africanité organise la seconde édition du sommet de l’Africanité, du 05 au 07 avril, sous le thème “Made in Africa: Success story des femmes d’Afrique”.

Cette seconde édition, organisée sous l’Égide du Conseil économique et social de l’ONU à l’Université internationale de Rabat, donnera la parole à de nombreuses femmes d’Afrique, indique un communiqué des organisateurs, notant que ce sommet se veut un porte-parole de la femme et de la jeunesse africaine face à la communauté internationale.

L’objectif du Sommet de l’Africanité est d’accompagner en fédérant la dynamique du leadership des femmes et des jeunes en Afrique, sélectionnés par la Fondation, pour faire connaître leurs projets immédiats, les encourager et enfin les aider à trouver un financement.

Le Trophée de l’Africanité vient honorer des hommes et des femmes qui contribuent au développement en Afrique et, notamment, entre le Maroc et les pays frères africains dans les domaines humain, social, culturel, spirituel, économique et sportif.

Il s’agit, poursuit-on, d’une distinction accordée également à des personnalités qui marquent par leurs actions et leur engagement, la fierté, la réussite et la dignité des Africains dans le Monde.

Décerné par la Fondation, le Trophée de l’Africanité incarne l’esprit de l’Afrique, par la célébration et la reconnaissance du patriotisme, de la tolérance, de la fraternité et de l’authenticité, indiquent les organisateurs, ajoutant que la Médaille du Citoyen d’Honneur de l’Africanité est une reconnaissance de la Fondation aux citoyens qui font honneur à l’Afrique.

La Fondation a rendu hommage à plus de 120 personnalités dans le monde qui, chacune à sa manière, contribue à la construction d’une nouvelle Afrique plus unie, plus forte et plus authentique que jamais, conclut le communiqué.

Avec MAP