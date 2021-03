La 5ème édition du « Digital Brunch »: Sous le thème du E-Commerce au Maroc et en Afrique !

Le Digital Brunch tiendra sa 5èmeédition du 30 Mars au 1er Avril 2021, pour discuter de l’E-Commerce au Maroc et en Afrique, avec la participation des professionnels du secteur, et d’éminents experts marocains et internationaux.

Cette édition vise à partager avec les annonceurs au Maroc la vision des organisateurs du Digital Brunch surles axes de développements prioritaires pour l’année 2021, et de la confronter avec les avis des invités et des partenaires.

Compte tenu des circonstances actuelles, l’édition se déroulera à nouveau en ligne et connaîtra la participation des professionnels du E-commerce tels que JUMIA, Glovo, Vue Storefront, E-commerce Society, Marjane et le CMI.

La web conférence d’ouverture qui se déroulera le 30 Mars, jettera la lumière sur les enjeux et perspectives de l’évolution de l’E-commerce au Maroc et en Afrique, en présence de Larbi Alaoui Belrhiti (JUMIA), Saad Ayoubi (Marjane), Majdouline El Idrissi(Glovo), et Mikael Naciri (CMI).

Deux jours de débats en quatre axes

Après la séance d’ouverture du mardi 30 mars, le programme riche et diversifié de cette 5ème édition, se poursuivra avec 4 conférences en ligne (en anglais et en français), autour de 4 problématiques phares du E-commerce en 2021 et s’étalera sur deux jours à raison de 2 conférences par jour :

Mercredi 31/03

10h30(EN) Patrick Friday – Vue Storefront – Why Ecommerce companies implement PWA’s[1] and headlessfrontend[2]

14h30 :(EN) Toni Pérez – Glovo – Ecommerce in Africa

Jeudi 01/04

10h30 : Michel Juvillier – The Ecommerce Society – Quelles stratégies Marketing pour développer son activité E-commerce sur le continent africain

14h30 : MiralTazi – Marketing, Publicité et Logistique dans le Ecommerce

Etats des lieux du E-commerce au Maroc

Le marché marocain du commerce électronique est en plein essor et compte parmi les plus dynamiques en Afrique. Selon l’indice du commerce électronique en B2C de la CNUCED, le Maroc est classé 6ème après l’île Maurice, l’Afrique du Sud, la Tunisie, le Nigeria et le Kenya, et 85ème au niveau mondial.

Aussi, durant le 1ersemestre 2020, le dernier rapport du Centre Monétique Interbancaire CMI, fait état de 6 millions d’opérations de paiement en ligne effectuées par cartes bancaires, sur les sites marchands affiliés au CMI. Ces opérations ont engrangé un chiffre d’affaires global de 2,9 milliards de DH. Parmi ces opérations, 260 000 transactions ont été effectuées par des cartes étrangères, totalisant 180 millions de DH d’achats sur cette même période.

Toujours d’après le CMI, globalement, 67% des e-consommateurs payent leurs factures en ligne. La mode et le prêt-à-porter représente 37% des achats en ligne ; 27% des cyberconsommateurs réalisent des opérations de paiement de factures en faveur des régies de distribution d’eau et d’électricité, des compagnies aériennes, des télécoms et de l’hôtellerie. Ensuite vient la catégorie de commandes des repas à la livraison (Glovo, Jumia…) avec 24% d’e-consommateurs impliqués. Et finalement, ils sont 23% à s’abonner aux services de streaming (Netflix, Spotify, Youtube…).

Ce développement est dû particulièrement à la performance du Maroc en termes d’accès à Internet selon le rapport« Data Reportal ». Le pays compte près de 28 millions d’internautes, soit près de 75% de la population marocaine. Par conséquent, il enregistre une croissance de 9% entre 2020 et 2021, mais ce n’est pas tout. Le rapport dévoile un nombre de connexions mobiles de 43,47 millions, soit 117% de la population !

A rappeler que l’idée de lancer les « Digital Brunch » est née en 2018, pour contribuer au développement du secteur du digital par la création d’une plateforme de contenu et d’échange autour des problématiques de communication et de marketing Digital. Le rendez-vous trimestriel du Digital Brunch rassemble des experts nationaux et internationaux pour débattre de tous les avancées digitales du marketing et de la communication.

Rendez-vous donc du 30 mars au 1er avril pour en savoir plus sur le E-commerce au Maroc et en Afrique en période de Covid-19.

Inscription sur : https://digitalbrunch.ma/

A propos

Digital Brunch, le rendez-vous des professionnels du marketing et du digital !

La1ère édition des « Digital Brunch » a été organisée le 21 mars 2019. Axée sur la thématique « Data &Analytics », elle a servi de point de départ de ce nouveau concept, car « Il fallait commencer par planter le décor du digital, à savoir l’évolution des systèmes d’information et la place de la data au sein des entreprises », expliquent les organisateurs.

La deuxième édition du Digital Brunch, tenue en juin 2019, s’est penchée sur la vague montante des influenceurs au Maroc, et l’analyse de centaines de profils, leurs audiences et les contenus qu’ils produisent.

Suite au succès rencontré par ces deux premières éditions, le Digital Brunch a continué sur sa lancée avec deux autres éditions une en novembre 2019 à la demande des annonceurs, sur la thématique de la « publicité programmatique » et une autre en novembre 2020. Toutefois et Covid oblige, cette dernière est passée en mode webinaire. Elle n’a pas néanmoins démérité, puisqu’elle a remporté le même succès que les 3 précédentes éditions. Elle a permis entre autre, de décortiquer les Tendances Digitales 2021 au Maroc, mettant l’utilisateur au cœur des innovations produits, etc…

D’autres sujets toujours aussi riches et d’actualité continueront d’être débattus dans les prochaines éditions. Le Digital Brunch est un concept lancé par le groupe TNC-thenext.click.

A propos du groupe :

TNC – thenext.click :

Fondée à Casablanca en 2010, TNC – thenext.click est devenue une agence de référence au Maroc grâce à des dispositifs digitaux qui allient performance et créativité.

Conseil et stratégie, création, ergonomie, branding, production de plateformes web et mobile, social media, e-réputation, activation et acquisition de trafic, achat média… TNC – thenext.click développe les services-clés qui permettent de répondre aux problématiques actuelles et futures des annonceurs, sur le digital et en multi-canal.

Mediamatic :

Agence média online qui accompagne ses clients dans la stratégie et le déploiement de leurs campagnes médias branding et performance. Intelligence, créativité et automatisation constituent le noyau de l’offre de l’agence.

Gear9 :

Fondée en 2019 et basée à Casablanca, Gear9 est la Branche spécialisée en Transformation digitale, conseil IT et développement du groupe TNC – thenext.click.

Gear9 associe aux compétences digitales du Groupe une expertise technique et technologique. Dotée d’une équipe multidisciplinaire, Gear9 opère en suivant les dernières approches IT.

[1]Une application web progressive ou PWA est un logiciel d’application qui est construit en utilisant des technologies comme HTML, CSS et JavaScript. Les PWAs sont des sites web accessibles directement à partir d’un navigateur et qui offrent des fonctionnalités de conversion aussi élevées qu’une application native.

[2]Le « head » dans Headless se réfère au front-office. Un système de gestion de contenu headless se compose principalement d’une API et de la technologie de back-office requise pour stocker et distribuer le contenu.