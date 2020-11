La 8è édition du Tour international des motos de la Marche Verte s’achève à Marrakech

Les participants à la 8è édition du Tour international des motos de la Marche Verte sont arrivés dimanche à Marrakech en provenance d’Essaouira, bouclant, ainsi, ce rendez-vous socio-sportif qui, six jours durant, a sillonné plusieurs villes du Royaume.

Organisée par le Club Royal Motos, cette 8è édition a réuni plus de 10 voitures et 120 motards, dont un motard de nationalité saoudienne et un autre de nationalité française, occasion de parcourir quelque 2.349 km à travers le Royaume, en partant de Rabat, vers Safi, Ouarzazate, Agadir, Guelmim, Essaouira et Marrakech, dernière étape de ce tour.

La participation féminine à cette compétition a été distinguée notamment avec la présence de deux participantes issues de la section hollandaise du Club, fondée en 2018.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président du Club Royal Motos, Hicham Bennani, a fait savoir que le Tour s’est déroulé dans un climat convivial et d’entraide entre tous les participants, relevant qu’aucun accident n’a été signalé durant tout le périple, et que tous les participants ont fini le tour dans d’excellentes conditions.

Et M. Bennani de poursuivre que les participants ont vécu des moments inoubliables et forts, mais se sont amenés aussi à relever des défis, tels que celui lorsque “les participants ont réussi, le 06 novembre à la Place Al Amal à Agadir, à dessiner par leurs motos, la plus grande étoile de l’étendard du Royaume, dans une ambiance de joie et de liesse, le temps de célébrer, à leur manière, cette fête si chère à tous les Marocains”. “Un exploit unique que la famille du Club Royal Motos offre à tous les Marocains à l’occasion du 45è anniversaire de la Marche Verte”, s’est-il félicité.

En raison de la conjoncture exceptionnelle que traversent notre pays et le monde en raison de la propagation de la pandémie de la Covid-19, les organisateurs ont décidé cette année, de réduire le nombre de participants, a-t-il relevé.

En parallèle au tour, les organisateurs ont décidé de mener une série de campagnes de sensibilisation et de prévention contre la Covid-19, et procédé à la distribution de masques de protection et de solutions hydroalcooliques au profit des associations et des habitants des villes traversées.

Ce tour s’est clôturé à Marrakech par une campagne de don de sang organisée dans le cadre des activités sociales initiées tout au long de cette manifestation socio-sportive. Cette initiative solidaire et humaine a permis de collecter quelque 71 poches de sang.

Dans une déclaration similaire, le Secrétaire général du Club Royal Motos, Khalid Kadiri, a souligné que cette initiative vise à renflouer les stocks de sang notamment en ce moment marqué par un déficit flagrant en cette matière vitale pour sauver des vies humaines.

De son côté, M. Mahmoud Abghach, responsable des campagnes de collecte du sang au sein du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) à Marrakech, a tenu à remercier le Club Royal Motos pour cette initiative humaine et solidaire, relevant que depuis sa fondation, le Club a été un partenaire essentiel du Centre national de transfusion sanguine (CNTS).

En organisant cette initiative, ce Club vient de lancer un message de solidarité, qui signifie que le sport est aussi une “invitation” à l’entraide et à la solidarité, a-t-il insisté.

M. Abghach a saisi cette occasion, pour lancer un appel aux citoyens afin de venir nombreux faire don de sang, notant que le CRTS a mis en place un dispositif réunissant toutes les conditions de sécurité sanitaire, afin que l’opération de don de sang se déroule conformément au protocole sanitaire mis en place par les autorités sanitaires compétentes.

