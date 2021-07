La BAD accorde un crédit de 60 millions d’Euros pour soutenir la relance économique en Tunisie

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, mercredi, une ligne de crédit de 60 millions d’Euros à la Tunisie pour la mise en œuvre du programme d’appui à la relance économique et à l’inclusion sociale.

Cette opération a pour principal objectif de soutenir la dynamique de relance économique par l’amélioration du climat de l’investissement, la préservation de l’emploi et la promotion de l’inclusion sociale à travers de nouveaux mécanismes de réponse aux défis sociaux, exacerbés par la pandémie de Covid-19, indique un communiqué de la BAD.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la contribution de la Banque africaine de développement à l’appui budgétaire multi-bailleurs 2020-2022 à la Tunisie.

Le projet permettra d’améliorer l’efficacité des dépenses sociales par une rationalisation des programmes d’assistance sociale et l’adoption d’une approche plus ciblée des populations bénéficiaires, selon la même source.

“Quelques 2.3 millions de personnes bénéficieront ainsi de transferts sociaux améliorés. Le programme soutiendra notamment 470.000 ménages à revenu limité (titulaires des cartes de soins à tarif réduit) ainsi que 260.000 autres bénéficiaires de transferts monétaires permanents auxquels s’ajouteront 400.000 nouveaux ménages non référencés, affectés par la crise“, ajoute le communiqué.

En outre, 230.000 salariés menacés par des licenciements et exposés au chômage technique seront soutenus par le programme, qui contribuera à préserver leurs emplois ou à les faire bénéficier d’une assistance sociale, parallèlement, environ 1.4 million de demandeurs de microcrédit pourront être bancarisés grâce au programme.

Dans son volet économique, le projet soutiendra l’accélération des réformes pour favoriser une relance rapide de l’économie, visant à lever les barrières à l’investissement, accélérer la création d’emplois et mettre en place un nouveau cadre stratégique de développement plus inclusif et plus favorable à l’investissement privé, mais aussi d’appliquer la loi sur l’auto-entreprenariat et d’introduire une approche de discrimination positive en faveur de l’entreprenariat féminin innovant, souligne-t-on.

“Dans le contexte actuel de crise, maintenir les équilibres sociaux, protéger les emplois et renforcer l’inclusion sociale sont nos plus grandes priorités pour relancer l’économie, que nous ferons en soutenant l’investissement, créateur d’emplois sur l’ensemble du territoire, puisqu’il s’agit des ingrédients d’une sortie de crise réussie“, a fait savoir Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque africaine de développement pour l’Afrique du Nord, cité dans le communiqué.

“Atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19 et soutenir une relance économique plus durable et plus inclusive sont les priorités du Groupe de la Banque africaine de développement pour aider la Tunisie à sortir de la crise“, a souligné, pour sa part, la directrice du Département du capital humain, de la jeunesse et du développement des compétences de la Banque, Martha Phiri.

( Avec MAP )