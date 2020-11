La Banque Mondiale publie son « Atlas 2020 des ODD »

La Banque Mondiale a publié le 16 novembre l’Atlas 2020 des Objectifs de développement durable (ODD). Cette nouvelle publication en ligne présente les différentes réalisations en matière d’ODD avec une mise en récit interactive et des représentations graphiques pour illustrer les progrès et mieux comprendre comment sont mesurées ces avancées.

Cette nouvelle publication met en évidence les cibles sélectionnées dans les 17 ODD et présente des concepts sur la façon dont certains ODD sont mesurés. Les données utilisées sont enrichies à l’aide de nouveaux éléments produits par des scientifiques et des chercheurs dans le monde entier. Par ailleurs, lorsque des données actualisées sont déjà disponibles, elle rend compte des premiers effets de la pandémie de COVID-19 sur les indicateurs traités, indique le groupe de la Banque mondiale dans sa publication.

Il convient de rappeler que les ODD visent à se doter d’un cadre pour agir collectivement sur les plus grands défis mondiaux : l’élimination de la pauvreté et de la faim, la généralisation de l’accès à l’éducation, l’égalité des sexes et encore la lutte contre les changements climatiques. « L’Atlas 2020 a été conçu pour faire mieux comprendre les principaux indicateurs et les grandes tendances des ODD, ce qui constitue une étape fondamentale pour mesurer les progrès et orienter les interventions », explique la même source. À noter que cette initiative a bénéficié du soutien du Fonds de promotion des partenariats pour la réalisation des Objectifs de développement durable du Groupe de la Banque mondiale.

Voici le lien pour accéder à l’Atlas 2020 des ODD : https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/