La BCE va modifier le graphisme des billets de banque en euros

La Banque centrale européenne (BCE) projette de modifier le graphisme des billets en euros, en collaboration avec les Européens, d’ici 2024, a-t-elle annoncé, lundi.

Cette initiative passera tout d’abord par la création de groupes de travail chargés de recueillir l’opinion du public dans l’ensemble de la zone euro sur les thèmes qui pourraient être retenus pour les futurs billets en euros, précise la BCE dans un communiqué.

Un groupe consultatif comprenant un expert de chaque pays de la zone soumettra ensuite une liste de nouveaux thèmes au Conseil des gouverneurs de la Banque. Les membres de ce groupe ont déjà été choisis par la BCE parmi des personnes proposées par les banques centrales nationales de la zone euro, issues de domaines d’activité variés, comme l’histoire, les sciences naturelles et sociales, les arts visuels et la technologie.

Le graphisme des billets en euros actuels repose sur le thème « Époques et styles architecturaux », représenté par des fenêtres, des portails et des ponts.

« Les billets en euros sont destinés à durer. Ils constituent un symbole tangible et visible de notre unité européenne, particulièrement en période de crise, et ils font toujours l’objet d’une forte demande« , a déclaré Christine Lagarde, présidente de la BCE, estimant qu’après vingt ans, il est temps de « revoir l’apparence de nos billets de banque, afin que les Européens de tous âges et de tous horizons puissent s’en sentir plus proches« .

Sur la base des propositions du groupe consultatif, la BCE demandera au public de se prononcer sur les thèmes présélectionnés. Ensuite, un concours de graphisme sera lancé, à l’issue duquel la Banque consultera encore une fois les membres du public. La décision finale sera prise par le Conseil des gouverneurs.

Selon la BCE, le lancement de ce processus fait suite à l’engagement du Conseil des gouverneurs de la Banque de s’assurer que les billets de banque soient « innovants et sûrs, et que les Européens s’en sentent proches« .

Une fois la conception achevée, le Conseil des gouverneurs autorisera la production des nouveaux billets de banque et se prononcera sur d’éventuelles dates d’émission.

La dernière étude sur les comportements des consommateurs en matière de paiement dans la zone euro (SPACE) a révélé que les espèces demeuraient le moyen de paiement le plus populaire pour les paiements de détail en personne en 2019.

Malgré la progression des paiements scripturaux pendant la pandémie, la demande de billets et pièces a augmenté, reflétant le rôle essentiel qu’ils jouent comme réserve de valeur.

( Avec MAP )