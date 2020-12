La Bourse de Casablanca dans le vert du 7 au 11 décembre

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 07 au 11 décembre 2020 dans le vert, ses deux principaux indices, Masi et Madex, s’adjugeant 3,55% et 3,59% respectivement.

Au terme de cette période, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est affiché à 11.366,94 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 9.257,10 points. Dans ces conditions, les performances “Year-To-Date” (YTD) de ces deux baromètres se trouvent respectivement placées à -6,61% et -6,68%.

Le nouvel indice Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, s’est bonifié de 3,58% à 931,21 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 3,81% à 10.262,67 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 3,51% à 9.798,37 points.

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10”, il a avancé de 3,23% à 868,97 points.

A l’exception de deux évolutions négatives, l’ensemble des indices sectoriels de la cote ont bouclé la semaine dans le vert reflétant la bonne tenue de la Bourse durant cette période. Le compartiment de “Participation et promotion immobilières” (+12,32%) a réalisé la meilleure performance sur le plan sectoriel suivi de “loisirs et hôtels” (+8,81%) et “Industrie Pharmaceutique” (+7,95%).

En revanche, les secteurs “Mines” (-0,33%) et “Sociétés de portefeuille et holding” (-0,26%) ont été les seuls à terminer la semaine dans le rouge.

Dans la foulée, la capitalisation boursière s’est chiffrée à 584,83 milliards de dirhams (MMDH). Le volume des échanges s’est situé, quant à lui, à 627,89 millions de dirhams (MDH).

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par Douja Prom Addoha (+15,47%), Delattre Levivier Maroc (+12,68%) et Wafa Assurance (+10,11%). En revanche, Stroc Industrie, IB Maroc.com, et S.M Monétique ont accusé les plus forts replis avec, respectivement, -4,28%, -3,62% et -3,55%. Avec un volume transactionnel de plus de 133 MDH, Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 22,07% des transactions, suivi de Lafargeholcim Maroc (11,77%) et Itissalat Al-Maghrib (7,9%).

