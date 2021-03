La Bourse de Casablanca en hausse du 08 au 12 mars

Après quatre semaines consécutives dans le rouge, la Bourse de Casablanca s’est inscrite en hausse du 08 au 12 mars courant, les différents profits warning et les résultats annuels en berne semblant avoir été digérés.

Ainsi, le Masi, indice principal de la cote casablancaise, a terminé la semaine écoulée sur un gain de 0,57% à 11.415,05 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a pris 0,52% à 930,25 points.

Les performances “Year-To-Date” (YTD) de ces deux baromètres se trouvent respectivement placées à 1,13% et 0,59%.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a avancé, quant à lui, de 0,56% à 9.290,03 points. Il affiche une hausse de 1,09% depuis le début de l’année.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,3% à 10.481,38 points et le FTSE Morocco All-Liquid a progressé de 0,53% à 9.768,5 points.

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10″, il a pris 0,37% à 862,81 points.

Aux valeurs, 23 sociétés cotées ont affiché grise mine au cours de la semaine dernière, contre 34 en hausse, tandis que 19 sont restées inchangées.

Sur le plan sectoriel, l’indice de l”‘industrie pharmaceutique” s’est placé en tête des meilleures performances hebdomadaires (+5,58%), suite à la bonne tenue de Promopharm (+1,83%) et Sothema (+6,05%).

Le secteur de la “Sylviculture et Papier” a gagné quant à lui 3,82%, soit la deuxième plus forte hausse sectorielle de la semaine, boosté par son unique titre Med Paper. De même, l’indice de la “Chimie” a pris 2,35%, grâce à la bonne performance de la Snep (2,39%) et Maghreb Oxygène (1,69%).

Parmi les hausses figurent également les secteurs “Équipements électroniques et électriques” avec +2,31%, “Electricité” (+2,15%) et “Assurances” (+2,01%). Le secteur des “Télécommunications”, représenté par Itissalat Al-Maghrib, a avancé de 1,27%.

Du côté des banques, son indice a enregistré un gain de 0,45%, la baisse de la BMCI (-2,8%) et de la BCP (-0,4%) ayant été compensée par les hausses de Bank Of Africa (+1,97%), CDM (+1,74%), CIH (+1,19%) et Attijariwafa bank (+0,48%).

A l’opposé, le secteur de la “participation et promotion immobilières” a accusé la plus forte baisse de la semaine avec -2,1%, sous l’effet des replis de Alliances (-5,42%), Résidences Dar Saada (-3,82%) et Douja Prom Addoha (-0,32%).

En outre, l’indice des “Boissons” a perdu 1,34%, le secteur du “Bâtiment et matériaux de construction” a lâché 0,53%, et celui des “Mines” a abandonné 0,08%.

Le volume global de la semaine s’est chiffré à 373,66 millions de dirhams (MDH). Label Vie (+0,62%) a drainé 54,47 MDH, soit 14,62% des échanges, suivie de Maroc Telecom avec 50,56 MDH (+13,57%), Sodep-Marsa Maroc (10,79% ou 40,2 MDH) et Attijariwafa Bank (9,42% ou 35,11 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 590,47 milliards de dirhams (MMDH).

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l’œuvre de Stroc Industries (+12,86%), Disway (+7,51%), Sothema (+6,05%), Salafin (+3,98%) et Med Paper (+3,82%).

En revanche, Alliances (-5,42%), Delattre Levivier Maroc (-4,23%) et IB Maroc.com (-4%), Résidences Dar Saada (-3,82%) et Ennakl (-2,78%) ont signé les plus fortes baisses de la semaine.

Avec MAP