La Bourse de Casablanca en hausse du 31 août au 04 septembre

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 31 août au 04 septembre en hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex prenant respectivement 1,16% et 1,18%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a culminé à 10.190,57 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 8.283,07 points. Sur l’année, la contreperformance est désormais de 16,28% pour le premier indice et de 16,49% pour le second.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 1,44% à 9.138,94 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris autant à 8.779,73 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a progressé, quant à lui, de 1,59% à 772,06 points.

Au niveau de la physionomie, 30 valeurs sur les 75 de la cote terminent la période dans le vert, contre 28 dans le rouge, tandis que les 17 autres valeurs demeurent inchangées.

Au chapitre des variations sectorielles, l’indice “Loisirs et Hôtels” a enregistré la plus forte hausse de la semaine, porté par son unique titre Risma (2,67%). Derrière, le secteur des “Banques” a progressé de 2,25% grâce au bon comportement de l’ensemble de ses valeurs, à savoir BCP (3,33%), Attijariwafa Bank (2,72%), CIH (2,38%), CDM (0,50%), BMCI (0,16%) et Bank Of Africa (0,04%).

Le secteur “Assurances” a grimpé de 2,15%, tirant profit de l’orientation favorable de Wafa Assurance (+3,71%) et Saham Assurance (+2,28%). Atlanta et Afma ont, en revanche, accusé des pertes respectives de -3,45% et -0,05%, tandis que Agma est demeuré inchangé.

Parmi les hausses de la période figurent également les secteurs “Chimie” (+1,78%), “Télécommunications” (+1,53%), “Bâtiment et Matériaux de Construction” (+1,45%) et “Distributeurs” (+1,27%).

A l’inverse, le secteur “Ingénieries et Biens d’équipement industriels” a décroché de 4,8%, affaibli par Stroc Industrie (-5,80) et Delattre Levivier Maroc (-4,27%). De même, les secteurs des “Sociétés de placement immobilier”, des “Boissons” et de “Sylviculture et Papier” ont cédé respectivement 4,08%, 4,06% et 3,15%.

La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 527,35 milliards de dirhams (MMDH), contre 521,15 MMDH une semaine auparavant.

Le volume global a atteint plus de 416,85 millions de dirhams (MDH), dont un montant de 264,94 MDH réalisé sur le marché central et dominé par les transactions portant sur Itissalat Al-Maghrib (42,88 MDH), Attijariwafa Bank (37,55 MDH), BCP (28,22 MDH) et Label Vie (26,84%).

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l’œuvre de Jet Contractors (+14,03), Alliances (+6,72%), Dari Couspate (+4,03%), Colorado (+3,93%) et Wafa Assurance (+3,71%).

En revanche, Disway (-10,28%), Stroc Industrie (-5,80%), Fenie Brossette (-5,41%), Société des Boissons du Maroc (-4,99%) et Immorente Invest (-4,29%) ont signé les plus fortes baisses.