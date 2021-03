La Bourse de Casablanca finit en baisse

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges, pour la quatrième séance d’affilée, en baisse mardi, plombée notamment par le repli des grandes capitalisations, à l’instar de Bank Of Africa, Sodep-Marsa Maroc, Cosumar, Attijariwafa Bank et Itissalat-Al Maghrib.

L’indice principal de la cote casablancaise, Masi, s’est replié de 0,53% à 11.382,52 points et le MSI20 a abandonné 0,61% à 926,23 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a reculé de 0,55% à 9.257,14 points. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 0,4% à 10.429,53 points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 0,6% à 9.734,88 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a, pour sa part, lâché 0,69% à 863,86 points. Sur le plan sectoriel, 12 secteurs des 24 représentés ont clôturé dans le rouge, contre 9 en hausse, tandis que les 3 autres restants ont demeuré inchangé. Les “services aux collectivités” ont accusé la plus forte baisse de la journée (3,7%), sous l’effet de la mauvaise tenue de son unique titre Lydec. L’indice des “services de transport”, lui, a lâché 2,33%, alors que les “ingénieries & biens d’équipement industriels” ont perdu 1,65%. Plombé par Cosumar (-1,43%), l'”Agroalimentaire/production” a reculé de 0,95%, tandis que les “matériels, logiciels et services informatiques” ont cédé 0,81%. Côté banques (Au volet bancaires (-0,95%), Bank Of Africa, Attijariwafa Bank et CDM ont perdu respectivement 3,79%, -0,72% et -0,66%, alors que BMCI et BCP ont avancé de 1,79% et 0,22%. Contre-tendance, le secteur des “loisirs et hôtels”, représenté par Risma, s’est adjugé 3,95%, celui des “Équipements électroniques et électriques” 1,97% et de la “Sylviculture et Papier” 1,94%. De même, l'”Industrie pharmaceutique” a gagné 1,68%, l'”Electricité” 0,79% et la “Chimie” 0,34%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 108,33 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. Par valeurs, Attijariwafa Bank a drainé 16,95 MDH, Cosumar 12,71 MDH, Minière Touissit 8,11 MDH et Sodep-Marsa Maroc 8,06 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 590,64 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par AtlantaSanad (4% à 90,53 DH), Colorado (3,98% à 55,06 DH), Risma (3,95% à 103,95 DH), Nexans Maroc (1,97% à 147,85DH) et Med Paper (1,94% à 13,66 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par M2M Group (4% à 881,3 DH), Stroc Industrie (3,99% à 17,79 DH), Bank Of Africa (3,79% à 151DH), Lydec (3,7% à 3,12 DH) et Stokvis Nord Afrique (3,28% à 11,51DH).

Avec MAP