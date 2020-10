La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

La Bourse de Casablanca entamait ses échanges mercredi en hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, prenant 0,32% chacun.

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, avançait à 9.990,45 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, évoluait autour de 8.118,88 points.

S’agissant des indices internationaux, l’indice FTSE CSE Morocco 15 s’affichait à 9.247,05 points (+0,49%), alors que le FTSE CSE Morocco All-Liquid se chiffrait à 8.802,06, en hausse de 0,33%.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” prenait, quant à lui, 0,07% à 752,99 points.

Aux valeurs individuelles, Involys (+3,3%), SODEP-Marsa Maroc (+2,68%), Stokvis Nord Afrique (+2,12%) et BCP (+1,23%) évoluaient tous en territoire positif.

En revanche, Res Dar Saada reculait de 2,79%, plus fort repli du Masi en ce début de séance, devant Managem, Cosumar et MicroData qui lâchaient respectivement 1,05%, 0,5% et 0,38%.

Mardi, la Bourse de Casablanca avait fini en territoire positif. Ses deux principaux indices avaient pris 0,66% et 0,68% respectivement.

(Avec MAP)