La Bourse de Hong Kong ouvre en forte hausse après la victoire annoncée de Biden

La Bourse de Hong Kong a ouvert en forte hausse lundi après l’annonce de la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine, alors que les places de Chine continentale étaient en progression plus modérée.

Dans les premiers échanges, l’indice composite Hang Seng gagnait 1,73% à 26.157,77 points. En Chine continentale, la Bourse de Shanghai prenait 0,52% à 3.329,43 points et celle de Shenzhen 0,55% à 2.294,59 points.

Les Bourses mondiales avaient déjà vivement progressé depuis mercredi dernier, soulagées d’avoir échappé à une “vague bleue” démocrate.

Car l’équilibre des forces entre républicains et démocrates qui se profile au Congrès devrait fortement limiter la marge de manoeuvre de M. Biden pour faire appliquer une hausse des impôts sur les grandes entreprises et les grandes fortunes, ainsi qu’une augmentation de la taxe sur les plus-values boursières, des mesures qui figurent dans son programme.

Des indicateurs rassurants soutenaient aussi les marchés. Le chômage a reculé plus fortement que prévu en octobre aux Etats-Unis, selon des données publiées en fin de semaine dernière suggérant que le marché du travail américain continue de se rétablir, en dépit d’une reprise économique poussive et de la forte résurgence de la pandémie.

Et l’économie chinoise continue de montrer des signes confirmant son rétablissement: la Chine a enregistré en octobre une hausse de 11,4% sur un an de ses exportations mondiales, selon des chiffres publiés ce week-end. Une progression supérieure aux attentes et d’une ampleur qui n’avait plus été vue depuis un an et demi.

( Avec MAP )