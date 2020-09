La CAN U17 Maroc-2021 en mars au lieu de juillet

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a avancé la date de tenue de l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des Nations U-17 qui se tiendra désormais en mars au Maroc, au lieu de juillet comme initialement prévu.

Donnant suite à une demande de la Fédération Royale marocaine de football, la CAF a décidé de l’organisation de cette compétition du 13 au 31 mars prochain, écrit la CAF sur son site web officiel. En outre, peut-on lire, l’Assemblée générale élective de la CAF 2021 se tiendra le 12 mars 2021 à Rabat. Le chronogramme relatif au processus électoral pour les postes de président et de membres du comité exécutif de la CAF débutera le 11 septembre par l’ouverture de la réception des candidatures.

Le Comité a également lancé l’appel à candidatures pour l’organisation des compétitions suivantes : Ligue des Champions féminine 2021 et 2022, Coupe d’Afrique des Nations féminine Total – 2022, Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer 2022, Coupe d’Afrique des Nations U-17 Total – 2023, Coupe d’Afrique des Nations U-20 Total – 2023, Coupe d’Afrique des Nations U-23 Total – 2023, finales de la Ligue des champions de la CAF 2021, 2022 et 2023 et, enfin, Finales de la Coupe de la Confédération de la CAF 2021, 2022 et 2023.

Concernant la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer 2020, le Sénégal a été déclaré hôte du tournoi final. Les finalistes représenteront l’Afrique à la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Russie 2021.