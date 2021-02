La CDG renforce sa bonne gouvernance avec de nouvelles certifications internationales

Le Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a poursuivi en 2020 l’amélioration continue de ses prestations à travers l’acquisition et le renouvellement de certifications reconnues au plan mondial.

“Dans la continuité des efforts déployés en vue de consolider sa vocation de tiers de confiance en charge de la sécurisation de l’épargne réglementée et de sa rentabilisation à travers des investissements utiles au développement social et économique du Royaume, le Groupe CDG a poursuivi en 2020 l’amélioration continue de ses prestations à travers l’acquisition et le renouvellement de certifications reconnues au plan mondial”, indique le Groupe dans un communiqué.

En 2020, la CDG a ainsi obtenu près d’une vingtaine de labellisations qui ont récompensé ses différentes filiales, garantissant à ses clients et parties prenantes des services aux meilleurs standards internationaux, fait savoir le Groupe.

Tout récemment, c’est l’activité Gestion de l’Épargne du Groupe qui a maintenu la certification ISO 9001 version 2015 de son Système de Management de la Qualité, confirmant la pertinence de sa vision en matière d’excellence opérationnelle, de surveillance consolidée des risques et de satisfaction clients.

“Au total, la CDG a obtenu depuis 2005 plus d’une centaine de certifications nationales et mondiales sur l’ensemble de ses métiers, reflétant la dynamique continue du Groupe en vue du respect des différentes exigences normatives, de l’optimisation de l’efficacité de fonctionnement de son organisation, de l’amélioration de ses performances et de la satisfaction de ses clients et des citoyens de manière globale”, souligne la même source.

Parmi les certifications notables délivrées en 2020, la CDG s’est vue remettre en septembre dernier la norme ISO 27000 version 2013 qui spécifie les exigences relatives aux Systèmes de Management de la Sécurité des Informations à travers la protection des actifs sensibles, tels que les données financières, celles relatives au personnel ou confiées par des tiers. Le siège du Groupe, ainsi que ses datacenters primaire et secondaire, tout comme ses sites de Rabat, Casablanca, Marrakech et Tanger, ont été primés à cette occasion.

Une autre certification remarquée a concerné en avril 2020 CDG Prévoyance, qui assure pour le compte de la CDG la gestion de plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance au profit de plus d’un million de citoyens. CDG Prévoyance a ainsi été distinguée par l’Association Internationale de Sécurité Sociale (AISS), qui lui a remis trois Certificats d’Excellence en reconnaissance de l’achèvement de trois programmes dans les domaines de la Bonne Gouvernance, des Technologies de l’Information et de la Communication, et de la Qualité de Services.

CDG Prévoyance est la première institution, parmi les 330 membres de l’AISS répartis dans plus de 150 pays, à se voir attribuer ces trois distinctions de manière consécutive, rappelle la même source.

La ligne métier Gestion des Investissements de CDG Prévoyance a par ailleurs obtenu l’année dernière la certification internationale ISAE 3402 Type II, qui atteste de l’efficacité de son dispositif de contrôle interne. Cette norme, publiée par l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), mesure la pertinence et l’efficacité opérationnelle des contrôles mis en place par CDG Prévoyance afin d’assurer un environnement de travail sécurisé.

Dans la Branche Développement Territorial du Groupe CDG, MEDZ a été certifiée en 2020 HQE pour l’aménagement de l’opération Midparc IV, zone franche industrielle dédiée au secteur de l’aéronautique.

Dans le contexte de la pandémie, un certificat de conformité sanitaire Covid-19 a par ailleurs été décerné à Foncière Chellah, spécialisée dans l’acquisition, le développement et la monétisation d’actifs immobiliers tertiaires locatifs.

Les actifs primés sont le siège de la société, les commerces et bureaux d’Arribat Center, ainsi que ceux du Mahaj Riad Center, du Riad Business Center et de la Tour Crystal. Foncière Chellah a en outre maintenu en 2020 la certification de son Système de Management de la Qualité selon les exigences de la norme ISO 9001 version 2005. Un renouvellement qui témoigne des efforts menés par les équipes de la société, notamment durant la période de confinement liée à la Covid-19.

Dans la gestion du risque de contamination relatif à la pandémie, l’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa a elle aussi été primée. L’AUDA a obtenu le droit d’usage du label TAHCEINE suite à un audit externe, conduit par l’Institut Marocain de Normalisation, des dispositions sanitaires appliquées au sein de l’entreprise. Ce label fixe les exigences à satisfaire pour assurer la continuité des activités dans des conditions sanitaires maîtrisées et permettre de faire face, dans la durée, à la propagation de la maladie.

Dans un souci de protection des collaborateurs, la Compagnie Générale Immobilière a quant à elle été distinguée par la norme ISO 45001 version 2018, qui garantit pour toutes les activités immobilières de la société l’efficacité de son Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail.

Dans la Branche Tourisme, la CDG a été largement récompensée en 2020 à travers Madaëf, qui s’est vue remettre un ensemble de certifications attestant du respect des normes de sécurité et d’hygiène dans plusieurs unités hôtelières sous gestion. Les normes POSI Check et Room Check ont été délivrées par Cristal aux hôtels Le Méridien N’fis et Mazagan Beach Resort et la certification Safe Sancturay du bureau Veritas a distingué l’hôtel Banyan Tree, tandis que le label AllSafe a quant à lui couronné les actifs Pullman El Jadida et Mercure Quemado.

Autre acteur majeur du Groupe à avoir été distingué en 2020, CDG Capital, la Banque de Financement et d’Investissement de la CDG, a reçu plusieurs distinctions qui confirment ses efforts continus et sa volonté, en tant que leader de la gestion d’actifs au Maroc, à délivrer à ses clients une performance responsable et régulière.

En effet, l’agence de notation Fitch Ratings a confirmé la note nationale “Excellent (mar)”, avec une perspective stable de la catégorie ‘”gestion des fonds institutionnels” de CDG Capital, l’unique acteur marocain ayant certifié cette activité. Il s’agit de la note la plus élevée attribuée au Maroc par l’agence, qui la justifie par la robustesse du processus d’investissement de la gestion sous mandat de CDG Capital, conjuguée à une gestion des risques qualifiée d’excellente.

Quant à sa filiale, CDG Capital Gestion, elle est l’unique société de gestion nationale à obtenir pour la deuxième année consécutive la note maximale pour la catégorie “Investment Performance”. Fitch Ratings ayant confirmé également la note la plus élevée “Excellent (mar)” de CDG Capital Gestion avec perspective stable, reflètanr la grande stabilité des processus d’investissement et de risque ainsi que la profondeur des ressources d’investissement de la société de gestion.

CDG Capital a par ailleurs été primée par le prestigieux prix de Thomson Reuters Lipper Award “Best Group over 3 Years Overall”, qui récompense la meilleure gestion de la zone MENA. Ce prix confirme une nouvelle fois l’expertise des équipes de gestion d’actifs de CDG Capital, la solidité de ses processus décisionnels et sa rigueur dans la gestion des risques.

La gestion “obligataire et diversifié” a été primée à travers les deux fonds CDG Rendement et CDG Multigestion, qui ont été élus meilleurs fonds dans leurs catégories respectives pour une période de dix ans.

Sur un autre registre, CDG Capital s’est vue remettre l’attestation de maturité RSE ISO 26 000 de niveau avancé, qui constitue le degré le plus élevé de l’échelle de notation de l’agence internationale Vigeo Eiris. Elle conforte l’institution dans la très bonne maturité de ses engagements RSE, leur déploiement effectif et la concrétisation d’un large éventail d’actions.

( Avec MAP )