La célébration par le Maroc de la Journée de la francophonie réaffirme sa diversité culturelle et linguistique (Nadia El Hnot)

La célébration par le Royaume du Maroc de la journée de la francophonie réaffirme sa diversité culturelle et linguistique, a souligné vendredi la Directrice de la Coopération et de l’Action culturelles au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nadia El Hnot.

La célébration par le Maroc de cette journée est aussi une manière de réitérer son attachement à la grande famille francophone en partageant les mêmes valeurs universelles de paix, de dialogue et de solidarité, a relevé Mme El Hnot qui s’exprimait lors d’une visioconférence organisée à l’occasion de la célébration par le ministère de la Journée internationale la francophonie, sous le signe de la jeunesse, de l’employabilité et des enjeux de l’égalité femmes-hommes. En effet, les relations du Royaume avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) n’ont cessé de s’accroitre et de se diversifier pour englober, outre la coopération dans les domaines d’actions de l’OIF, des actions de partenariat et de mobilisation sur des questions globales d’intérêt commun, a poursuivi la représentante du Maroc auprès de l’OIF.

Le fil conducteur de la célébration de cette année a été la mise en exergue des thématiques traitant des priorités des Etats membres de la francophonie, comme la jeunesse, l’employabilité, l’entrepreneuriat, le numérique, l’égalité femme-homme et l’autonomisation des femmes, a renchéri Mme El Hnot, notant que la thématique de l’OIF de cette année porte sur “Femmes francophones, femmes résilientes”.

De son côté, l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, a indiqué que la francophonie, qui est célébrée à travers le monde entier durant le mois de mars, se veut une occasion de mettre à l’honneur la langue française.

Selon Mme Le Gal, la langue française est la 5ème langue la plus parlée dans le monde, ajoutant qu’il s’agit aussi d’une langue africaine. “Le deuxième pays francophone en nombre de locuteurs est la République démocratique de Congo avec 44 millions de locuteurs. 55% des locuteurs francophones vivent en Afrique”, a-t-elle dit.

Le mois de mars est l’occasion de rappeler les valeurs de solidarité, de dialogue et de respect de la diversité des cultures et des langues que porte cette langue, a relevé l’ambassadrice, ajoutant que cette langue n’est pas exclusive, mais elle s’accompagne pleinement de la pluralité linguistique comme l’illustre bien le cas du Maroc.

Pour sa part, l’Ambassadeur du Sénégal à Rabat, M. Ibrahim Al Khalil Seck, en sa qualité de Président du Groupe des ambassadeurs francophones au Maroc, a relevé que la francophonie fait de l’usage de la langue française un instrument de symbiose aux niveaux national et régional pour le renforcement de la coopération culturelle.

L’organisation de la francophonie demeure résolument engagée dans la consolidation de la diversité linguistique et culturelle, de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme, a poursuivi M. Al Khalil Seck.

La directrice de l’Agence Universitaire Francophone, Mme Danielle Pailler, a, de son côté, relevé que l’Agence s’engage pour assurer ses responsabilités de pensées et de faire vivre une francophonie fondée notamment sur la diversité culturelle.

La célébration de cette année, qui coïncide avec le 51è anniversaire de la francophonie, a été organisée en collaboration avec le Groupe des Ambassades Francophones et l’Agence Universitaire Francophone.

Les activités organisées cette année, avec le concours de plusieurs départements et organismes éducatifs et culturels, nationaux et internationaux et tenant compte des restrictions sanitaires, comprennent notamment l’organisation de tables rondes, la projection de films, la présentation d’ouvrages ainsi que des expositions de photographies et d’artisanat inclusif. En gage de l’exemplarité de la collaboration entre le Maroc et l’Organisation Internationale de la Francophonie, un présent artisanal a été confectionné par des artisans marocains pour être offert au nom du Royaume du Maroc à la secrétaire générale de l’OIF, Mme Louise Mushikiwabo.

