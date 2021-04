La CGEM accrédite les cabinets chargés de l’évaluation des entreprises candidates au Label RSE

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a procédé, mardi, à l’accréditation des tiers-experts chargés de l’évaluation des entreprises candidates au Label RSE (responsabilité sociétale des entreprises) suite à un appel à candidature lancé le 1er octobre 2020.

Les cabinets et les groupements retenus sont Bureau Veritas Maroc, Tennaxia Consulting, Responsible Business Consulting, le Groupement Diorh-Fidaroc Grant Thornton-Eagle Engineering, ainsi que le Groupement BFM Consulting – Académie de Management, précise la CGEM dans un communiqué.

Une réunion présidée par Saadia Slaoui Bennani, présidente de la Commission entreprise responsable et citoyenne de la CGEM, s’est tenue avec l’ensemble des organismes accrédités, indique la même source, notant que cette rencontre avait pour objet d’échanger autour des modalités d’évaluation pour l’obtention du Label RSE et des outils développés par la Commission et mis à la disposition des tiers-experts.

L’accréditation des organismes rentre dans le cadre du processus multi-parties prenantes instauré par la CGEM pour l’attribution du Label RSE. Ces organismes évaluent la conformité des entreprises candidates au Label par rapport à la charte RSE de la CGEM, tirant ainsi vers le haut les performances de l’entreprise en déterminant les axes de progrès et d’amélioration de la performance.

Avec MAP