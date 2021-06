La CGEM et la Fondation MAScIR joignent leurs efforts pour promouvoir la R&D appliquée

Chakib ALJ et Mohammed Khalid LARAICHI, respectivement Présidents de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et de la Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research (MAScIR), ont procédé, aujourd’hui le 3 juin 2021 au siège de la CGEM, à la signature d’une convention de partenariat afin de renforcer leur collaboration pour rapprocher le monde de la recherche et le tissu économique et industriel national.

Ainsi, les deux institutions mèneront ensemble des actions visant à encourager les entreprises marocaines de tous secteurs et de toutes régions, à inscrire la R&D appliquée dans leurs stratégies de développement. Elles veilleront également à promouvoir les projets innovants de ces entreprises auprès d’investisseurs potentiels ou de fonds d’investissement afin de créer de la richesse et valoriser le Made in Morocco.

“Nous sommes ravis de sceller ce partenariat avec MAScir qui nous permettra d’unir nos forces pour promouvoir la R&D et l’innovation, qui représentent un lourd investissement pour les entreprises marocaines, notamment les TPME, afin de permettre à ces dernières de saisir les opportunités de l’industrie 4.0. Notre collaboration vise également à accompagner le tissu économique et industriel national pour une reprise effective, saine et sereine”, affirme le Président de la CGEM.

→ Lire aussi : Maroc-UE: La CGEM veut jouer un rôle “proactif et fédérateur”

“La signature d’une convention de partenariat est toujours un moment de satisfaction qui fait suite à une série de contacts, de réunions et d’échanges et qui témoignent finalement de l’instauration d’une confiance entre les parties et d’un projet commun. Maintenant, il s’agit de travailler pour convaincre les industriels et les opérateurs économiques que la R&D est fondamentale dans le développement de leurs activités et que l’innovation est une formidable clé pour leur compétitivité et leur succès. MAScIR se veut dans ce sens un partenaire disponible et ouvert à tous les projets R&D qui lui seront soumis”, souligne, pour sa part, le Président de la Fondation MAScIR.

Dans le cadre de l’accompagnement des entreprises pour une reprise économique effective et de la promotion de la sécurité sanitaire, MAScIR proposera aux entreprises membres de la CGEM, deux solutions dédiées au diagnostic et au screening à grande échelle du Sars-Cov-2. Le Kit de diagnostic Covid-19 Real Time PCR produit et commercialisé par sa startup Moldiag et le nouveau dispositif Rapid Covid-19 IR qui permet d’effectuer une analyse en 20 secondes, seront proposés aux entreprises membres avec des conditions préférentielles.

Avec ces solutions, la relance économique sera d’autant plus concrète, au regard notamment des allégements des restrictions sanitaires annoncées cette semaine, en particulier pour le secteur de l’événementiel.