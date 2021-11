La CGEM et OXFAM lancent un cycle de formation RSE au profit des entreprises

La Commission Entreprise Responsable et Citoyenne de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a lancé, mardi à Casablanca, en partenariat avec OXFAM (Oxford Committee for Relief Famine), un cycle de formation sur la thématique de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Dispensé au profit des entreprises labellisées ou en cours de labellisation affiliées à la CGEM, ce cycle de formation de cinq journées a pour objectif de promouvoir la culture RSE au sein de ces entreprises, de renforcer les capacités et de les accompagner dans l’amélioration de leurs démarches en la matière.

« Ces sessions de formation gratuites s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de la commission Entreprises responsables et citoyennes de la CGEM et vise à promouvoir la culture RSE en entreprise en tant que levier de croissance et d’amélioration des bonnes pratiques », a déclaré à la MAP, Samia Terhzaz, Directeur général délégué de la CGEM.

Ce cycle de formation, dispensé à titre gracieux au profit d’une sélection d’entreprises, a pour objectif de les outiller pour une meilleure appropriation de cette culture RSE et pour faciliter son implémentation au sein de ces entreprises, a précisé Mme Terhzaz.

Pour sa part, responsable de plaidoyer et campagnes à OXFAM Maroc, Abdeljalil Laroussi, a indiqué que ce cycle de formation ambitionne de s’inscrire dans la dynamique initiée par le nouveau modèle de développement (NMD) dans l’aspect de la résorption des inégalités sociales au sein des entreprises, de l’amélioration des conditions de travail et de la création d’emplois.

Il s’agit également, selon M. Laroussi, de mutualiser les efforts de la société civile et du secteur privé afin de relever les défis socio-économiques du NMD en termes de réduction de la fracture sociale dans les milieux professionnels et contribuer à promouvoir les valeurs de dignité et de décence à la lumière des signaux positifs émis par le Maroc tel que le lancement de la couverture sociale généralisée.

Cette formation fait suite aux sessions d’information tenues préalablement dans le cadre du projet « Youth, Participation and Employment », soutenu par le Danish Arab Partnership Program et mis en œuvre par OXFAM au Maroc.

Ce premier cycle de formation, qui sera suivi par un autre les 24, 25 et 26 novembre 2021, a été animé par des consultants professionnels dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises avec la participation 25 managers opérationnels (middle management) d’entreprises de différentes tailles et secteurs d’activités ayant obtenu le label RSE de la CGEM.

( Avec MAP )