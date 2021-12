La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat certifiée ISO 9001 version 2015

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat (CCIS-CS) a été certifiée ISO 9001 version 2015, après avoir passé l’audit de certification de son système de management fin novembre 2021.

Le certificat a été décroché après « une année de travail et d’efforts pour la mise en place d’une démarche qualité adaptée à la CCIS Casablanca-Settat« , et à la nature de sa mission en tant qu’établissement public régi par un ensemble de lois et règlementation et aspirant en même temps à une performance opérationnelle sur tous les niveaux, indique la Chambre sur son site internet.

Cette certification a été l’occasion pour la CCIS-CS, en plus de la réglementation en vigueur qui régissait son fonctionnement, d’adopter des méthodes modernes de management et d’organisation, de mettre en place des processus, procédures et indicateurs de performance et d’élaborer une cartographie de l’ensemble des processus du système de management de la Chambre, ajoute la même source.

Entamée par un engagement du président de la CCIS de Casablanca-Settat, la démarche qualité de la Chambre dans le cadre de la norme ISO 9001 version 2015 se veut un outil de performance du travail et du fonctionnement de la CCIS au quotidien au service des industriels, prestataires de services et commerçants, ainsi que dans la relation de la Chambre avec ses partenaires locaux, nationaux et internationaux, rappelle la CCIS-CS.

