La Chambre des conseillers réitère sa mobilisation constante pour la défense des intérêts suprêmes du Royaume

Le bureau de la Chambre des conseillers a réitéré la mobilisation constante de la deuxième chambre pour la défense des intérêts suprêmes du Royaume dans le cadre d’une diplomatie parlementaire efficace et conforme aux Orientations royales.

Dans un communiqué du bureau de la Chambre des conseillers publié à l’issue de la réunion tenue, lundi, sous la présidence de M. Naam Miyara, président de la Chambre, et consacrée à la délibération de l’ordre du jour pour la semaine en cours, les membres du bureau se sont arrêtés sur le contenu de la récente résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, prorogeant d’un an le mandat de la MINURSO.

Ainsi, le président de la Chambre et les membres du bureau ont mis en avant l’importance de cette résolution qui vient consolider les acquis du Royaume, à leur tête la sécurisation du passage de Guerguerat et sa réouverture au trafic commercial, ainsi que la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara et l’ouverture de plusieurs représentations consulaires dans les provinces du Sud du Royaume.

Cette résolution, poursuit le communiqué, apporte des réponses à toutes les manœuvres des ennemis de l’unité territoriale du Royaume et réaffirme le caractère réaliste de la proposition d’autonomie présentée par le Maroc depuis 2007.

A cette occasion, le président de la Chambre des conseillers et les membres du bureau ont exprimé leur grande fierté vis-à-vis des acquis du Royaume en la matière grâce à la mobilisation personnelle et au suivi constant de SM le Roi Mohammed VI, ajoute la même source.

Dans le même ordre d’idées, M. Miyara et les membres du bureau ont délibéré sur les éléments du plan de l’action diplomatique de la deuxième Chambre pour la période 2021-2024, afin d’améliorer sa performance diplomatique au service des intérêts suprêmes du pays et ce, en harmonie avec les efforts déployés par la diplomatie Royale sous la conduite éclairée et clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI.

Le bureau de la deuxième chambre a également décidé de prendre part aux travaux de la 143è Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) qui se tiendra à Madrid, du 26 au 30 novembre 2021.

D’autre part, le bureau a choisi deux de ses membres ainsi que le président de la Chambre des conseillers pour siéger à la commission de coordination entre les deux Chambres du Parlement aux fins d’atteindre l’efficience et la gouvernance parlementaire et d’assurer une bonne coordination.

Par ailleurs, le bureau a arrêté l’ordre du jour de la séance des questions orales de mardi, qui sera consacrée aux questions relatives à « l’évolution de la situation épidémiologique et la campagne nationale de vaccination » et qui seront adressées au ministre de la Santé et de la Protection sociale.

Ledit bureau a également pris note des propositions des groupes et groupements parlementaires pour adresser des questions sur les politiques publiques au Chef du gouvernement lors des séances mensuelles des questions orales, dont la centralisation et la répartition ont été confiées à une sous-commission issue de ce bureau.

