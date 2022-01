La Chambre des conseillers veut élargir les domaines de coopération parlementaire avec le Bahreïn

La Chambre des conseillers est déterminée à élargir les domaines de coopération et de coordination au volet parlementaire et en matière d’échange d’expertises et d’expériences législatives entre le Maroc et le Bahreïn, a indiqué, lundi, son président Naama Mayara.

Lors d’un entretien téléphonique avec le président du Conseil de la choura au Bahreïn, Ali Ben Saleh Al-Saleh, M. Mayara a souligné le caractère singulier des relations solides liant le Maroc et le Bahreïn ainsi que l’intérêt constant qu’accordent les directions des deux pays au renforcement de la coopération et de la coordination au service des intérêts communs des deux Royaumes et de leurs peuples frères, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Le président de la Chambre des conseillers a également exprimé la fierté qu’inspirent les progrès et réalisations accomplies par les deux Royaumes dans les divers domaines, faisant part de la volonté d’étendre les perspectives de la coopération et de la coordination parlementaires, particulièrement lors des forums régionaux et internationaux.

A cette occasion, M. Mayara a évoqué avec M. Al-Saleh plusieurs thématiques et questions à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe (ASSECAA), qui se tiendra en mars prochain au Maroc, l’invitant à y prendre part.

De son côté, M. Al-Saleh a relevé que les relations fraternelles solides liant les deux pays connaissent une évolution tous azimuts, à la faveur du soutien et de la sollicitude de leurs sages directions, saluant les liens exemplaires solides unissant les deux Royaumes.

Il a, par ailleurs, loué les efforts consentis par M. Mayara à la tête de l’ASSECAA, assurant que le Conseil de la choura au Bahreïn appuie l’action parlementaire et tient à la participation positive et agissante lors des forums arabes, régionaux et internationaux.

