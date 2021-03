La Chine envisage de construire une station de recherche sur le pôle Sud de la Lune

La Chine envisage de construire à l’avenir une station de recherche lunaire internationale sur le pôle Sud de la Lune après avoir terminé les études de faisabilité de la quatrième phase de son programme d’exploration lunaire, a annoncé Wu Weiren, concepteur en chef du programme d’exploration lunaire du pays. Dans une interview accordée à China Space News, M. Wu a noté que trois missions étaient prévues pour la quatrième phase du programme d’exploration lunaire, relevant qu’il pourrait y avoir un jour polaire et une nuit polaire au pôle Sud de la Lune, comme aux pôles Nord et Sud de la Terre.

La période de rotation de la Lune est égale à sa période de révolution, qui sont toutes deux de 28 jours. Par conséquent, il peut y avoir plus de 180 jours consécutifs de lumière sur son pôle Sud, ce qui serait très pratique pour les astronautes effectuant des recherches scientifiques.

Mardi, la Chine et la Russie ont signé un protocole d’accord pour construire une station internationale de recherche scientifique sur la Lune en utilisant leur expérience en matière de science, de recherche et de développement spatiaux ainsi que leurs équipements et technologies spatiaux.

